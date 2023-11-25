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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:53

Просмотров: 1650

Задержка рейса: Самолет в Актау остановил взлет

Причину объяснили в авиакомпании FlyArystan.

фото с сайта smi24.kz
По словам пассажиров рейса КС7625 Актау-Стамбул, полет был запланирован сегодня, 25 ноября, в 13:00.

Самолет начал набирать скорость. После остановился, развернулся и вернулся на первоначальную точку. Пассажиров попросили выйти. Люди разволновались, что рейс теперь задержится надолго. В итоге следующее отправление было назначено в 15:00, но, как утверждают пассажиры, воздушное судно вылетело только в 15:40.

Задержка рейса: Самолет в Актау остановил взлет


В пресс-службе авиакомпании FlyArystan сообщили, что самолет вернулся на перрон (до взлета) по технической причине. Во время ожидания вылета в терминале пассажирам выписывали ваучеры для приобретения напитков.

Рейс, как заявили в авиакомпании, вылетел в 15:00 по местному времени.

- Мы приносим искренние извинения пассажирам. Безопасность полетов является нашим главным приоритетом, - заверили в авиакомпании.



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