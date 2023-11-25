Задержка рейса: Самолет в Актау остановил взлет

- Мы приносим искренние извинения пассажирам. Безопасность полетов является нашим главным приоритетом, - заверили в авиакомпании.

По словам пассажиров рейса КС7625 Актау-Стамбул, полет был запланирован сегодня, 25 ноября, в 13:00.Самолет начал набирать скорость. После остановился, развернулся и вернулся на первоначальную точку. Пассажиров попросили выйти. Люди разволновались, что рейс теперь задержится надолго. В итоге следующее отправление было назначено в 15:00, но, как утверждают пассажиры, воздушное судно вылетело только в 15:40.В пресс-службе авиакомпании FlyArystan сообщили, что самолет вернулся на перрон (до взлета) по технической причине. Во время ожидания вылета в терминале пассажирам выписывали ваучеры для приобретения напитков.Рейс, как заявили в авиакомпании, вылетел в 15:00 по местному времени.