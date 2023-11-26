Улицы нет на карте акимата? Как отчитались чиновники в Актау

- Мы писали неоднократно письма в акимат. В прошлом году обещали включить нашу улицу в карту. И теперь, когда ведется строительство автодороги на соседней улице, наша отсутствует в плане работ, - обращается житель микрорайона "Шыгыс-3" Еркин.

- Проект находится на корректировке, куда вносятся все данные, а это не вошедшие дороги и инфраструктуры, - объяснили чиновники.

Жители нескольких частных домом №№ 20, 21, 232, 233, 234 и 235 в микрорайоне "Шыгыс-3" уверяют, что их улица есть на картах Яндекс и в 2ГИС. В акимате же этой улицы попросту нет.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили, что в первичном проекте данная дорога отсутствовала, так как ранее данный участок был единым. После он был поделен и образовалась дорога.