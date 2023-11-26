Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Ноября
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 463.09 KZT
  • €1 = 504.86 KZT
  • 1 RUB = 5.21 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:21

Просмотров: 400

Цветы возложили к бюсту бывшего директора ПГМК в Актау Рубена Григоряна

Горожане почтили память бывшего руководителя Прикаспийского горно-металлургического комбината Рубена Григоряна.

Фото предоставили организаторы
Люди не забывают, ежегодно чтут память и тепло отзываются о бывшем директоре уникального комплекса ПГМК.

Традиция возложения цветов, которая прошла в пятницу, 24 ноября, была приурочена к 106-ой годовщине со дня рождения Рубена Григоряна. На церемонии собрались заместитель акима Актау, представители этнокультурных объединений, старожилы, первопроходцы и общественность.

Цветы возложили к бюсту бывшего директора ПГМК в Актау Рубена Григоряна


Многие присутствовавшие говорили о неординарной личности Рубена Григоряна, о его честности, порядочности. И, стоит заметить, что он никогда не решал свои личные вопросы в ущерб другим первопроходцам. Он даже запрещал семье пользоваться его именем в своих целях.

Как отметила представительница украинского культурного центра Людмила Кравченко, нашему нынешнему руководству надо поучиться у таких людей, как Рубен Григорян.

- Он был очень простым в общении с людьми. Когда к нему лично обращались с какими-то просьбами, он непременно их решал. Был очень внимательным ко всем без исключения людям, - поделилась одна из первых выпускниц школы в Шевченко Лилия Кержбаум.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Макс С. (Посетители) Сегодня, 00:40
Все правильно. Надо чтить и беречь память о таких личностях!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика