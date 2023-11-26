Цветы возложили к бюсту бывшего директора ПГМК в Актау Рубена Григоряна

- Он был очень простым в общении с людьми. Когда к нему лично обращались с какими-то просьбами, он непременно их решал. Был очень внимательным ко всем без исключения людям, - поделилась одна из первых выпускниц школы в Шевченко Лилия Кержбаум.

Люди не забывают, ежегодно чтут память и тепло отзываются о бывшем директоре уникального комплекса ПГМК.Традиция возложения цветов, которая прошла в пятницу, 24 ноября, была приурочена к 106-ой годовщине со дня рождения Рубена Григоряна. На церемонии собрались заместитель акима Актау, представители этнокультурных объединений, старожилы, первопроходцы и общественность.Многие присутствовавшие говорили о неординарной личности Рубена Григоряна, о его честности, порядочности. И, стоит заметить, что он никогда не решал свои личные вопросы в ущерб другим первопроходцам. Он даже запрещал семье пользоваться его именем в своих целях.Как отметила представительница украинского культурного центра Людмила Кравченко, нашему нынешнему руководству надо поучиться у таких людей, как Рубен Григорян.