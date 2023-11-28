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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 08:49

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В Актау приняли присягу свыше 160 новобранцев Военно-морских Сил

Впервые в истории Военно-морских Сил Республики Казахстан состоялся торжественный ритуал приведения к Военной присяге более 160 новобранцев. Раньше число призывников, присягающих на верность Родине, составляло вдвое меньше. Об этом рассказал Каирбек Джамбулатов, представитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Церемония принятия присяги. Фото предоставил К.Джамбулатов
В учебном центре Актау матросы Военно-морской базы приняли военную присягу. Впервые, как рассказали в пресс-службе, клятву на верность Родине дали одновременно более 160 матросов.

- Все они прибыли в Военно-морские силы в ходе осеннего призыва и в течение последнего месяца успешно завершили курс начальной военно-морской подготовки, - рассказал Каирбек Джамбулатов.


После завершения торжественного ритуала, матросы умело показали строевое дефиле с оружием и различные приёмы рукопашного боя.

- Я очень сильно горжусь, что буду служить в десантно-штурмовом батальоне Военно-морских сил, так как это единственное подразделение в Казахстане. По окончании службы мы будем десантниками и моряками, - поделился матрос Диас Медетов.


В пресс-службе отметили, что также в этот день в Актауском гарнизоне в бригаде противовоздушной обороны воинскую присягу приняли более 130 солдат срочной службы.




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