Ногаев о пожаре на месторождении «Каратурун»: в близлежащих населённых пунктах превышение метана не наблюдается

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- Авария на месторождении «Каратурун» еще не ликвидирована, по заверению компании, к концу следующего месяца будет полностью ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся. Пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для «задавки» этого пласта, откуда идёт газ, - сказал Нурлан Ногаев.
Также глава региона ответил на вопрос об утечке метана.
- Департаментом экологии проведены исследования, по их заверению превышение концентрации метана имеется на месторождении. Но в близлежащих населенных пунктах превышение метана не наблюдается, - отметил глава региона.
Нурлан Ногаев сообщил, что после тушения пожара будет проведено расследование аварии, и департамент экологии примет необходимые меры в рамках Экологического кодекса.
В ТОО «Бузачи Нефть» ранее сообщали, что департамент экологии на постоянной основе отбирал пробы воздуха в санитарно-защитной зоне в радиусе 1 км от скважины на превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Протоколы исследований показали, что превышений показателей не обнаружено.
Напомним, пожар на месторождении «Каратурун Восточный» произошел 9 июня. Тогда сообщалось, что в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303.
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