Ногаев о пожаре на месторождении «Каратурун»: в близлежащих населённых пунктах превышение метана не наблюдается

- Авария на месторождении «Каратурун» еще не ликвидирована, по заверению компании, к концу следующего месяца будет полностью ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся. Пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для «задавки» этого пласта, откуда идёт газ, - сказал Нурлан Ногаев.

- Департаментом экологии проведены исследования, по их заверению превышение концентрации метана имеется на месторождении. Но в близлежащих населенных пунктах превышение метана не наблюдается, - отметил глава региона.