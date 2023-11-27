Из-за обмеления моря подача воды может ограничиться: аким Мангистау назвал три главные проблемы региона

- Вопрос водообеспечения первоочередный. Этот вопрос обсуждению не подлежит. Пути решения – это привлечение средств из республиканского бюджета, выделение средств из областного бюджета, так и привлечение средств от частных предпринимателей. Президент страны держит на своем контроле этот вопрос, мы ощущаем очень хорошую поддержку со сторону Правительства и лично со стороны премьер-министра Алихана Смаилова. По нашему запросу необходимые средства своевременно выделяются, проводятся определенные мероприятия краткосрочного характера. Но вместе с тем мы должны проводить эту работу постоянно, потому что перед нами стоят очень большие вызовы. Мероприятия, направленные на опреснение воды. Это строительство водопровода с месторождения подземных вод Куюлус до МАЭК и опреснительного завода «Каспий». Он был построен в 80-е годы и сейчас достаточно изношен. Мы поставили вопрос перед президентом, и он дал поручение правительству выделить 19 млрд тенге, - сказал Нурлан Ногаев.

- Имеющийся водовод пропускает только 25 тысяч кубов, чего недостаточно, строительство уже началось, и в следующем году мы планируем завершить, что тоже дать определенную хорошую подпорку. Вместе с тем перед ТОО «МАЭК» стоит большая задача - обмеление Каспия, оно предполагает углубление имеющихся водозаборных каналов. На сегодняшний день идет обмеление и есть вероятность, что подача воды ограничиться. В этой связи есть планы по увеличению, углублению водозаборных каналов МАЭК. Также строительство водоприемного водопровода, где на расстоянии 5-6 км хотим вынести водоприемный причал. Эти работы тоже проводятся. И частные компании тоже проводят определенные работы, направленные на решение этой задачи, - отметил Нурлан Ногаев.



- В этом направлении есть план по модернизации МАЭКа. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС - три предприятия, которые обеспечивают водоподготовку, тепло и электроэнергию. По нашим расчетам после модернизации, мы можем увеличить только на одном ТЭС дополнительно 130 Мегаватт. Вместе с тем Министерством энергетики прорабатываются вопрос строительства ПГУ на 139 Мегаватт, также на ТЭС имеются три энергоблока и в свое время было запланировано строительство четвертого энергоблока на 230 Мегаватт. И необходимая инфраструктура существует. Нами тоже этот вопрос прорабатывается, учитывая, что на все эти мероприятия примерно 200 млрд тенге надо, чтобы модернизировать и реализовать эти проекты. Часть этих средств будет выделяться из собственных средств ТОО «МАЭК», часть из областного бюджета, часть мы будем ставить перед Правительством и также будем заниматься привлечением заемных средств для решения этих вопросов, - рассказал аким Мангистауской области.

- В Актау большая изношенность сетей оказывает неблагоприятное воздействие на жителей. Жители, к сожалению, не могут получить коммунальные услуги в том количестве, в том объёме и качестве. Эти вопросы мы должны решить. Мы условно разделили на пять частей город и буквально в нижних микрорайонах (1, 2, 3, 3а, учреждения МСУ) в следующем году будем активно проводить работы по замене этих инфраструктур. На эти цели на первом этапе нам потребуется 20 млрд. Мы имеем поддержку со стороны Правительства и Министерства. В бюджете заложены эти средства и за пять лет мы должны все перестроить, что даст хороший эффект, и жители будут получать качественные коммунальные услуги, - сказал глава региона.

По словам главы региона, около 202 млрд тенге нужно на решение вопроса водоснабжения населения региона.По словам акима региона, в этом году выделено пять миллиардов на строительство нового водопровода, длинной 47 км и пропускной способностью 46 тысяч кубических метров в сутки.На решение вопросов по электроснабжению, по словам акима, требуется 190 млрд тенге.Третьей проблемой региона является большая изношенность сетей в Актау. На их замену также нужно около 190 млрд тенге и в ближайшие пять лет этот вопрос местные власти обещают закрыть.