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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 156

Из-за обмеления моря подача воды может ограничиться: аким Мангистау назвал три главные проблемы региона

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал три главные проблемы региона. В их число вошло водообеспечение населения, электроснабжение и изношенные сети. Глава региона рассказал, что нужно более 500 млрд тенге, чтобы решить эти проблемы.

фото из архива Lada.kz
По словам главы региона, около 202 млрд тенге нужно на решение вопроса водоснабжения населения региона.

- Вопрос водообеспечения первоочередный. Этот вопрос обсуждению не подлежит. Пути решения – это привлечение средств из республиканского бюджета, выделение средств из областного бюджета, так и привлечение средств от частных предпринимателей. Президент страны держит на своем контроле этот вопрос, мы ощущаем очень хорошую поддержку со сторону Правительства и лично со стороны премьер-министра Алихана Смаилова. По нашему запросу необходимые средства своевременно выделяются, проводятся определенные мероприятия краткосрочного характера. Но вместе с тем мы должны проводить эту работу постоянно, потому что перед нами стоят очень большие вызовы. Мероприятия, направленные на опреснение воды. Это строительство водопровода с месторождения подземных вод Куюлус до МАЭК и опреснительного завода «Каспий». Он был построен в 80-е годы и сейчас достаточно изношен. Мы поставили вопрос перед президентом, и он дал поручение правительству выделить 19 млрд тенге, - сказал Нурлан Ногаев.


По словам акима региона, в этом году выделено пять миллиардов на строительство нового водопровода, длинной 47 км и пропускной способностью 46 тысяч кубических метров в сутки.

- Имеющийся водовод пропускает только 25 тысяч кубов, чего недостаточно, строительство уже началось, и в следующем году мы планируем завершить, что тоже дать определенную хорошую подпорку. Вместе с тем перед ТОО «МАЭК» стоит большая задача - обмеление Каспия, оно предполагает углубление имеющихся водозаборных каналов. На сегодняшний день идет обмеление и есть вероятность, что подача воды ограничиться. В этой связи есть планы по увеличению, углублению водозаборных каналов МАЭК. Также строительство водоприемного водопровода, где на расстоянии 5-6 км хотим вынести водоприемный причал. Эти работы тоже проводятся. И частные компании тоже проводят определенные работы, направленные на решение этой задачи, - отметил Нурлан Ногаев.


На решение вопросов по электроснабжению, по словам акима, требуется 190 млрд тенге.

- В этом направлении есть план по модернизации МАЭКа. ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС - три предприятия, которые обеспечивают водоподготовку, тепло и электроэнергию. По нашим расчетам после модернизации, мы можем увеличить только на одном ТЭС дополнительно 130 Мегаватт. Вместе с тем Министерством энергетики прорабатываются вопрос строительства ПГУ на 139 Мегаватт, также на ТЭС имеются три энергоблока и в свое время было запланировано строительство четвертого энергоблока на 230 Мегаватт. И необходимая инфраструктура существует. Нами тоже этот вопрос прорабатывается, учитывая, что на все эти мероприятия примерно 200 млрд тенге надо, чтобы модернизировать и реализовать эти проекты. Часть этих средств будет выделяться из собственных средств ТОО «МАЭК», часть из областного бюджета, часть мы будем ставить перед Правительством и также будем заниматься привлечением заемных средств для решения этих вопросов, - рассказал аким Мангистауской области.


Третьей проблемой региона является большая изношенность сетей в Актау. На их замену также нужно около 190 млрд тенге и в ближайшие пять лет этот вопрос местные власти обещают закрыть.

- В Актау большая изношенность сетей оказывает неблагоприятное воздействие на жителей. Жители, к сожалению, не могут получить коммунальные услуги в том количестве, в том объёме и качестве. Эти вопросы мы должны решить. Мы условно разделили на пять частей город и буквально в нижних микрорайонах (1, 2, 3, 3а, учреждения МСУ) в следующем году будем активно проводить работы по замене этих инфраструктур. На эти цели на первом этапе нам потребуется 20 млрд. Мы имеем поддержку со стороны Правительства и Министерства. В бюджете заложены эти средства и за пять лет мы должны все перестроить, что даст хороший эффект, и жители будут получать качественные коммунальные услуги, - сказал глава региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • Tankushka
  • Yevgeniy 24
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 Sara19k (Посетители) Сегодня, 17:29
Средиземное,Эгейское моря тоже мелеют,а про них даже в европе и американские ученые молчат. Каспийское море так волнует вееееесь мир-потому что наш большой сосед Россия?! В 40-х годах 20 века -тоже мелел Каспий,ну тогда был СССР и Москва решила проблему,в 70-90е года тоже мелел Каспий,ну само собой Москва решила проблему. И вот опять и снова,ну само собой Москва проблему решать не будет-не обязана,не должна,сами всё сами,за ваши денежки-ваш морской каприз!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
 

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