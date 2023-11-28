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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 12:01

Просмотров: 214

Педагог-психолог в Актау: Вовремя проведённая беседа с ребёнком может уберечь его от опасности

Как разговор со школьным психологом может изменить жизнь ребенка к лучшему? Может ли родитель отказать в проведении беседы с его чадом? В рамках каких законов работают педагоги-психологи, и когда следует обратиться за помощью к профессионалу? На эти и другие вопросы ответила школьный психолог Зулайха Авезова.

фото предоставила Зулайха Авезова
Зулайха Авезова, педагог-психолог школы-лицея №7 имени Н. Марабаева рассказала корреспонденту Lada.kz, на что нужно обращать внимание родителям и почему важно вовремя довериться специалисту.

Педагог-психолог в Актау: Вовремя проведённая беседа с ребёнком может уберечь его от опасности


Lada.kz: В рамках каких законодательных актов работают школьные психологи?
Зулайха Авезова: Мы работаем в рамках приказов Министра просвещения Республики Казахстан №№506, 377 и 130. То есть это утвержденный перечень документов, обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения, среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы. Помимо этого, это правила профилактики травли (буллинга) ребенка и правила деятельности психологической службы в организациях среднего образования.

Lada.kz: Как ребенку попасть на консультацию к школьному психологу?
Зулайха Авезова: К психологам приходят только по разрешению родителей. Они должны написать расписку на имя директора о том, что они не против проведения беседы с их ребенком. Конечно, бывают случаи, когда мы обращаем внимание на изменившееся поведение ребенка – будь то агрессия или наоборот чрезмерная пассивность и уведомляем об этом их преподавателей или родителей. Сами учителя нам также сообщают о подобном. Мы вообще работаем не только с детьми, но также и с их родителями и преподавателями. Это регулярное проведение тренингов и консультаций на различные темы, касающихся психического здоровья ребенка.

Lada.kz: С какими ответственными органами контактируют школьные психологи?
Зулайха Авезова: Педагоги-психологи тесно взаимосвязаны с правоохранительными органами, местными исполнительными органами, медицинскими учреждениями, в частности с гинекологами и урологами, а также с организациями здравоохранения, осуществляющими деятельность в сфере формирования здорового образа жизни.

Lada.kz: Какие признаки изменения в поведении ребенка могут послужить причиной обращения к школьному психологу?
Зулайха Авезова: Если ребенок стал плохо спать, жалуется на кошмары, плохо ест, часто проявляет агрессию к сверстникам и взрослым, проявление истерики, нежелание ходить в школу, боязнь животных, людей, темноты и тому подобное – все это может стать причиной обращения к профессионалу. Был пример: один из учеников стал вести себя агрессивно по отношению к одноклассникам. Я, как педагог, не только, как психолог, обратилась к нему, мол, почему ты так себя ведешь и объяснила ему поверхностно, что подобное поведение неприемлемо. Однако, как я упоминала выше – я не имею права общаться с ребенком напрямую без разрешения на то его родителей. Через пару дней, ко мне в кабинет этого мальчика привела уже его непосредственный преподаватель и объяснила, что она не может с ним справиться, он перестал прислушиваться к ее словам, хотя продолжал учиться на отлично. Мы вызвали на беседу отца ребенка, который рассказал, что с его мамой они в разводе. После получения расписки от отца о том, что с мальчиком можно провести беседу, ребенок рассказал, что оказывается он подвергался домашнему насилию со стороны матери, после чего мы вынуждены были обратиться в соответствующие органы. Маму отстранили от трудовой деятельности на некоторое время, с ребенком мы провели беседу, после чего он сильно изменился в лучшую сторону. Сейчас маму восстановили в должности и отношение с ребенком у нее поменялось, так как ее поведение по отношению к собственному сыну также изменилось в лучшую сторону.

Lada.kz: Какие мероприятия проводят педагоги-психологи с детьми?
Зулайха Авезова: Проводят тесты на тревожность и стресс с детьми. Школьные психологи уведомляют родителей и предоставляют бланки для подписей – согласны родители на проведение теста или нет. Анкетирование позволяет понять, подвержен ли ребенок стрессу, суицидальным мыслям, депрессии. Если тест показал положительный результат – мы говорим родителям, что с ребенком нужно проводить индивидуальную работу. Понятное дело, что ответственность за ребенка в первую очередь ведут родители, но дети не всегда могут рассказать своим мамам и папам все, что их волнует или беспокоит. Семьи разные, мы же стараемся наблюдать и, в случае необходимости, помогать ребенку вне домашних условий. Школа для детей – тот же дом, они проводят здесь достаточно большое время, поэтому работа педагога-психолога очень важна.

Lada.kz: Сталкивались ли вы со случаи обвинения со стороны родителей, касающихся изменения поведения ребенка после беседы со школьным психологом?
Зулайха Авезова: На моей практике этого ни разу не случалось. Как у меня, так и у моих коллег. Повторюсь, мы работаем с детьми только после разрешения его родителей или опекунов. Поэтому негативного воздействия на ребенка мы не можем оказать, наша цель – помочь ему, помочь его родителям разобраться в психологии поведения ребенка. Вовремя выявить нарушения и повлиять на него положительным образом.

Lada.kz: Что может помешать работе психолога с детьми?
Зулайха Авезова: Только родители, которые не доверяют нашей работе. Но таких я редко встречала. Самое главное, нужно знать, что вовремя проведенная беседа с ребенком может сохранить его психическое здоровье.



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