Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Декабря
+11...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458.04 KZT
  • €1 = 500.41 KZT
  • 1 RUB = 5.17 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:02

Просмотров: 523

Власти опровергли слух о переходе Мангистау с 1 декабря на столичное время

Жители Актау распространяют сообщения в мессенджерах и социальных сетях о том, что с 1 декабря 2023 года время в регионе будет переведено на столичное, то есть на час вперёд, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото Центра общественных коммуникаций
В управлении внутренней политики Мангистауской области со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщили, что в настоящее время решение по данному вопросу не принято.

- Решение данного вопроса будет принято после детального изучения, а также широкого обсуждения с общественностью, - сказал заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев.


Напомним, ранее в социальных сетях распространилась информация об установлении единого часового пояса в стране, в связи с чем западные регионы Казахстана, а именно: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года (в 00:00 часов) переведутся на столичное время на час вперёд.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика