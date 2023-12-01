Власти опровергли слух о переходе Мангистау с 1 декабря на столичное время

- Решение данного вопроса будет принято после детального изучения, а также широкого обсуждения с общественностью, - сказал заместитель руководителя управления внутренней политики Мангистауской области Акай Мусалиев.

В управлении внутренней политики Мангистауской области со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сообщили, что в настоящее время решение по данному вопросу не принято.Напомним, ранее в социальных сетях распространилась информация об установлении единого часового пояса в стране, в связи с чем западные регионы Казахстана, а именно: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2023 года (в 00:00 часов) переведутся на столичное время на час вперёд.