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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:01

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Министр транспорта назвал низкими показатели состояния дорог в Мангистау и ещё ряде регионов

В этом году по республике строительно-монтажными работами охвачены 10,7 тыс. км автомобильных дорог, из них республиканского значения 6,5 тыс. км и 4,2 тыс. местного. По итогам проводимых работ доля дорог в нормативном состоянии достигнет 92% на республиканской сети и 87% на местной. Такие данные на заседании Правительства озвучил министр транспорта Марат Карабаев, передаёт сайт премьер-министра.

Фото с сайта primeminister.kz
Так, на сегодня на республиканских дорогах ведётся работа по строительству и реконструкции 3,6 тыс. км, из которых 856 км будут полностью завершены. По капитальному и среднему ремонту охват составил 2,9 тыс. км с вводом в эксплуатацию 1,1 тыс. км.

Основные нарекания по качеству дорог, по словам министра, приходятся на местную сеть. Для приведения данных дорог в нормативное состояние ремонтом охвачены 4,2 тыс. км, из которых 3,6 тыс. км завершаются в текущем году. На эти цели выделены 384 млрд тенге, из них всего 81 млрд тенге, или 21% выделяются из местного бюджета.

«При этом отдельными регионами при низких показателях состояния дорог, средства из местного бюджета вовсе не выделяются. Это касается Западно-Казахстанской, Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областей. Здесь акиматам необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из местного бюджета для своевременного достижения показателей нормативного состояния», — подчеркнул министр.


В текущем году работы ведутся на 16 проектах, 3 из которых завершены. Это Большая алматинская кольцевая автодорога, трассы Кандыагаш-Макат и Ушарал-Достык.

«Учитывая нарекания со стороны населения, усилия были направлены на реализацию 6 основных проектов долгостроев с 4-5 летней давностью. Это Талдыкорган-Усть-Каменогорск, Караганда-Алматы, Мерке-Бурылбайтал, Актобе-Кандыагаш, Атырау-Астрахань. Отдельное внимание уделяется проекту капитального ремонта Западно-Казахстанской области Казталовка-Жанибек, Униге-Бисен-Сайхин протяженностью 245 км, где проезд в настоящее время обеспечен на 220 км, полное завершение проектов планируется в 2024 году», — отметил спикер.


Как сообщил Марат Карабаев, на сегодняшний день платная система введена на 3,2 тыс. км дорог. За 11 месяцев 2023 года сборы составили 26,5 млрд тенге. В следующем году планируется внедрить платность дополнительно еще на 1,2 тыс. км. В целом к 2029 году платная система поэтапно будет введена на 11 тыс. км по мере завершения работ по реконструкции.

«Стоит отметить, что тарифы за проезд по платным участкам автомобильных дорог в Казахстане по сравнению со странами ближнего и дальнего зарубежья являются самыми низкими. В связи с ростом транзитного потока, в целях обеспечения сохранности отремонтированных участков дорог ведётся планомерная работа по повышению ставок платы за проезд. Платность, в первую очередь, направлена для сбора средств с транзитных транспортных средств, при этом для отечественных перевозчиков предусмотрена абонентская плата с возможностью приобретения на месячной и годовой основе», — отметил Марат Карабаев.


Марат Карабаев заверил, что темпы дорожно-строительных работ сохранятся в следующем году. В 2024 году запланировано выполнение различных работ по 9,5 тыс. км дорог, в том числе 5,3 тыс. км на республиканской линии и на локальной сети – 4,2 тыс. км. В результате, по итогам 2024 года планируют увеличить долю дорог в нормативном состоянии до 93% в республиканской сети и до 91% в местной сети.



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