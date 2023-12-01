Где расположится природный резерват для тюленей в Мангистауской области

- При этом необходимо отметить, что для размножения и линьки каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. Поэтому, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении данного вида, — подчеркнул Нурлыбек Гайсин.

- Государственный природный резерват будет создан как самостоятельное юридическое лицо до конца 2024 года предположительно на территории Атырауской области в акватории Каспийского моря вблизи местности Прорва, а также на территории Мангистауской области северо-восточнее острова Кулалы, — сообщил Нурлыбек Гайсин.

На подконтрольной территории Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обитает единственный представитель водных млекопитающих Каспийского моря — каспийский тюлень.Как рассказал руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин, данный вид животного обитает во всей акватории моря и может считаться видом-индикатором ее состояния. Он также напомнил, что постановлением правительства от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень был включен в Красную Книгу Казахстана. Особенностью биологии этого вида является сезонная изменчивость мест обитания.Как ранее сообщалось, в целях сохранения популяции каспийского тюленя Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственный природный резерват. Для исполнения этого поручения на данный момент разработано «Естественное научное обоснование» (ЕНО).По его словам, резерват будет создан с учетом маршрута миграции и лежбища животных в качестве самостоятельного юридического лица. В настоящее время эксперты выясняют, какую территорию должен занимать резерват, и определяется будущий штат его сотрудников.