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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 17:50

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Неожиданное заключение ученых: Весь Казахстан может оказаться в одном часовом поясе с Актау

В Астане состоялось заключительное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам исчисления времени в Казахстане. Группа изучала этот вопрос почти год. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото с сайта goodfon.ru
Рабочая группа по вопросам исчисления времени была создана в связи с неоднократными обращениями жителей страны о переходе на более благоприятный часовой пояс. Казахстанские учёные и эксперты из различных отраслей изучали вопрос почти год.

В состав рабочей группы вошли учёные «Астрофизического института им. Ф.Г.Фесенкова», «Института генетики и физиологии», «Института географии и водной безопасности», «Института молекулярной биологии и биохимии им.М.А. Айтхожина», «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии», а также эксперты, общественные деятели, депутаты Парламента РК и представители госорганов.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Неожиданное заключение ученых: Весь Казахстан может оказаться в одном часовом поясе с Актау

Фото с сайта Tengrinews.kz


Однако, по мнению учёных, часовой пояс UTC+6 не соответствует естественному солнечному времени, что отрицательно влияет на биологические ритмы и здоровье человека. В частности, экспертами предлагается вариант, при котором в областях и городах, живущих по столичному времени, часы будут переведены на час назад (UTC+5). Таким образом, по всему Казахстану будет установлено единое время.

- Этим вопросом я занимаюсь более десяти лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов, – сказал Болат Нурхожаев, специалист по прикладной хронобиологии.


В Министерстве здравоохранения придерживаются аналогичной позиции и считают, что приведение часового пояса в соответствие с природным временем окажет благоприятное воздействие на здоровье казахстанцев.

- Большая часть населения Казахстана живёт не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма, - отметил Даулет Алдынгуров, директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК.


По мнению заведующего кафедрой нормальной физиологии Медицинского университета «Астана» Курейш Хамчиева, опережение естественного хода времени способствует появлению хронической усталости и возникновению болезней.

- Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики, – отметил он.


Эксперты также отмечают, что помимо пользы здоровью, установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, а также взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Рабочей группой также был изучен международной опыт. Так, в едином часовом поясе находятся 175 стран мира и более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

Напомним, ранее в Сети ходили слухи, что с 1 декабря 2023 года в нашем регионе переведут время на столичное, то есть на час вперёд.



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