Неожиданное заключение ученых: Весь Казахстан может оказаться в одном часовом поясе с Актау

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- Этим вопросом я занимаюсь более десяти лет. Согласно научному консенсусу, для здоровья человека лучше всего использовать постоянные часовые пояса, максимально приближенные к солнечному, то есть естественному времени. С позиции научно-исследовательских институтов и моих коллег ученых, переход на единое время UTC+5 по всему Казахстану является наиболее оптимальным из всех предложенных ранее вариантов, – сказал Болат Нурхожаев, специалист по прикладной хронобиологии.

- Большая часть населения Казахстана живёт не по своему географическому часовому поясу. Группа экспертов, профессоров-физиологов в течение года изучала данный вопрос. С позиции физиологии и функционирования организма, гормонального баланса, мы придерживаемся мнения, что с переходом на часовой пояс UTC+5 мы будем просыпаться, бодрствовать и ложиться в соответствии с биологическими часами нашего организма, - отметил Даулет Алдынгуров, директор департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения РК.

- Десинхроноз, то, что сейчас происходит во многих регионах, то есть рассогласование биологических ритмов, является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности. Все это факторы риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний. Циркадные или биологические ритмы – это неотъемлемая часть нашей жизни и противостоять этим циркадным стрессам крайне сложно. Поэтому необходимо синхронизировать природные ритмы населения всей республики, – отметил он.