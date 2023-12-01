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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 20:58

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Из-за непогоды произошла задержка рейса из Актау в Шымкент

Вылет из Актау перенесли из-за неблагоприятных погодных условий в Шымкенте. Об этом сообщает авиакомпания FlyArystan.

Фото: inbusiness.kz
Рейс авиакомпании FlyArystan из Актау в Шымкент задерживается из-за непогоды, сообщила пресс-служба лоукостера.

В Telegram-канале авиакомпании говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий и прогноза отменены следующие рейсы:

KC7307 Астана-Шымкент, вылет запланирован на 1 декабря в 22:00
KC7308 Шымкент-Астана, вылет запланирован на 2 декабря 00:20

Во FlyArystan также сообщили, что задерживаются рейсы:

KC7325 Астана-Шымкент в 21:00
КС7326 Шымкент-Астана в 23:20
KC7576 Актау-Шымкент в 21:00
KC7507 Шымкент-Астана в 20:30
КС7228 Шымкент-Атырау в 00:00

- Фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкент, в связи с чем вышеуказанное время вылета может быть перенесено. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта города Шымкент. Просим пассажиров следить за уведомлениями, которые незамедлительно отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan и на сайте flyarystan.com, – говорится в сообщении авиакомпании.


Пассажирам также доступна круглосуточная поддержка в WhatsApp по номеру +77027020227 (звонки НЕ принимаются) и в Live-chat в мобильном приложении и на сайте.

Cтатусы рейсов просят проверять на официальном сайте авиакомпании.

27 ноября 2023 года сообщалось, что самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау.



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