Из-за непогоды произошла задержка рейса из Актау в Шымкент

- Фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкент, в связи с чем вышеуказанное время вылета может быть перенесено. Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта города Шымкент. Просим пассажиров следить за уведомлениями, которые незамедлительно отправляются на указанные при бронировании номера, а также самостоятельно отслеживать статус рейса в мобильном приложении FlyArystan и на сайте flyarystan.com, – говорится в сообщении авиакомпании.

Рейс авиакомпании FlyArystan из Актау в Шымкент задерживается из-за непогоды, сообщила пресс-служба лоукостера.В Telegram-канале авиакомпании говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий и прогноза отменены следующие рейсы:KC7307 Астана-Шымкент, вылет запланирован на 1 декабря в 22:00KC7308 Шымкент-Астана, вылет запланирован на 2 декабря 00:20Во FlyArystan также сообщили, что задерживаются рейсы:KC7325 Астана-Шымкент в 21:00КС7326 Шымкент-Астана в 23:20KC7507 Шымкент-Астана в 20:30КС7228 Шымкент-Атырау в 00:00Пассажирам также доступна круглосуточная поддержка в WhatsApp по номеру +77027020227 (звонки НЕ принимаются) и в Live-chat в мобильном приложении и на сайте.Cтатусы рейсов просят проверять на официальном сайте авиакомпании.27 ноября 2023 года сообщалось, что самолет FlyArystan, вылетевший накануне ночью в Актау, совершил вынужденную посадку в Атырау.