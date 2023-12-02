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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:55

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Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау

Жители 4 микрорайона обратились с жалобой, которую прокомментировали в городском отделе ЖКХ.

Фото жителей дома №49 в 4 микрорайоне
Люди заявляют о том, что ямочный ремонт дороги провели лишь перед домом №49. С торца осталось всё по-прежнему.

Проведённый ямочный ремонт перед домом №49

Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау

Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау


- Перед домом делать нужно, а сбоку не обязательно? И так перерыто уже много лет. Почему нельзя дофинансировать и провести полноценный ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог!? - утверждают жильцы дома №49.


С торца дома №49 ремонт не произведён

Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау


В городском отделе ЖКХ пообещали произвести ремонт у дома №49 до конца этого года.



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