Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау

Проведённый ямочный ремонт перед домом №49

- Перед домом делать нужно, а сбоку не обязательно? И так перерыто уже много лет. Почему нельзя дофинансировать и провести полноценный ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог!? - утверждают жильцы дома №49.

С торца дома №49 ремонт не произведён

Люди заявляют о том, что ямочный ремонт дороги провели лишь перед домом №49. С торца осталось всё по-прежнему.В городском отделе ЖКХ пообещали произвести ремонт у дома №49 до конца этого года.