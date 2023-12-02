Выборочный ремонт асфальта: что ответили чиновники в Актау

Фото жителей дома №49 в 4 микрорайоне
Люди заявляют о том, что ямочный ремонт дороги провели лишь перед домом №49. С торца осталось всё по-прежнему.
В городском отделе ЖКХ пообещали произвести ремонт у дома №49 до конца этого года.
Проведённый ямочный ремонт перед домом №49
- Перед домом делать нужно, а сбоку не обязательно? И так перерыто уже много лет. Почему нельзя дофинансировать и провести полноценный ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог!? - утверждают жильцы дома №49.
С торца дома №49 ремонт не произведён
В городском отделе ЖКХ пообещали произвести ремонт у дома №49 до конца этого года.
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