«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау

Фото жителей 7 микрорайона
Факты вандализма на бульваре Победы, как говорят жители 7 микрорайона, не заканчиваются.
С каждым днём люди наблюдают всё больше разбитых балюстрад у памятника самолёту МиГ-21. Восстановлением на сегодня так никто и не занялся.
В городском отделе ЖКХ ещё в августе сообщали, что восстановлением балюстрад займётся подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».
В конце октября чиновники продублировали, что восстановлением балюстрад займётся ТОО «Алаш констракшн». В полиции же говорили, что изучают камеры видеонаблюдения.
Как мы видим на сегодняшний день, 2 декабря, картина только ухудшается.
Ожидаем комментарий от департамента полиции о результатах просмотра видеозаписей, а также от городской администрации, когда же начнутся восстановительные работы.
С каждым днём люди наблюдают всё больше разбитых балюстрад у памятника самолёту МиГ-21. Восстановлением на сегодня так никто и не занялся.
- Самое удивительное то, что камеры наблюдения направлены именно на разрушенные балюстрады. Историческое место под видеонаблюдением, а где же нарушители? - говорит жительница 7 микрорайона Наталья.
Камера видеонаблюдения, направленная на балюстрады
В городском отделе ЖКХ ещё в августе сообщали, что восстановлением балюстрад займётся подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».
В конце октября чиновники продублировали, что восстановлением балюстрад займётся ТОО «Алаш констракшн». В полиции же говорили, что изучают камеры видеонаблюдения.
Как мы видим на сегодняшний день, 2 декабря, картина только ухудшается.
Ожидаем комментарий от департамента полиции о результатах просмотра видеозаписей, а также от городской администрации, когда же начнутся восстановительные работы.