«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау

- Самое удивительное то, что камеры наблюдения направлены именно на разрушенные балюстрады. Историческое место под видеонаблюдением, а где же нарушители? - говорит жительница 7 микрорайона Наталья.

Камера видеонаблюдения, направленная на балюстрады