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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:16

Просмотров: 1978

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау

Балюстраду у памятника самолёту в Актау продолжают разрушать.

Фото жителей 7 микрорайона
Факты вандализма на бульваре Победы, как говорят жители 7 микрорайона, не заканчиваются.

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау


С каждым днём люди наблюдают всё больше разбитых балюстрад у памятника самолёту МиГ-21. Восстановлением на сегодня так никто и не занялся.

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау


- Самое удивительное то, что камеры наблюдения направлены именно на разрушенные балюстрады. Историческое место под видеонаблюдением, а где же нарушители? - говорит жительница 7 микрорайона Наталья.


Камера видеонаблюдения, направленная на балюстрады

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау


В городском отделе ЖКХ ещё в августе сообщали, что восстановлением балюстрад займётся подрядная компания ТОО «Алаш Констракшн».

В конце октября чиновники продублировали, что восстановлением балюстрад займётся ТОО «Алаш констракшн». В полиции же говорили, что изучают камеры видеонаблюдения.

Как мы видим на сегодняшний день, 2 декабря, картина только ухудшается.

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау


Ожидаем комментарий от департамента полиции о результатах просмотра видеозаписей, а также от городской администрации, когда же начнутся восстановительные работы.

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау

«Убитый» бульвар: почему продолжаются акты вандализма в Актау



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Комментарии ( 9 )

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дорожник (Посетители) Вчера, 23:46
Кинст,
Что поделать? Где сейчас найти таких руководителей города как Григорян. Таких уже не делают.
А по теме: на мой взгляд балюстрада в Актау что замки из песка. Аляповато, безвкусно, непрочно,хороший повод кому то заработать на этом откровенном фуфле. Раньше у города был свой единый архитектурный стиль, теперь он не просматривается

Жить нужно непременно хорошо
 
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Кинст (Посетители) Вчера, 23:25
дорожник, но это не означает, что можно всё крушить направо и налево .
Причина в том, что практически вся власть имущая приезжие и им плевать на наш город. Они поработают тут года 4 или лет и уйдут на повышение, и забудут этот Актау с его проблемами, ими и же и созданными.
 
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  • Кинст
 БО (Посетители) Вчера, 22:39
Цитата: дорожник
Жили же без них не один десяток лет, и был нормальный сквер
Понятие прямолинейное,и кстати разумное,но задуматься над тем, чем же мы отличаемся от животных ,есть..
 
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 Jack (Посетители) Вчера, 22:35
Цитата: дорожник
Ясно как Божий день, не зашли балюстрады жителям Актау

Да дело то не в этом. Зашли или не зашли дело вкуса. Вопрос в том, что совершается правонарушение. Неоднократно. Прямо под полицейскими видеокамерами. Реакции ноль.
 
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 Sembay (Посетители) Вчера, 20:23
Из наших налогов получающие зарплату полиция, которых мы одеваем, покупаем машины, не может найти хулиганов по видеокамерам, купленных на наши же деньги stena
 
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 Bandit (Посетители) Вчера, 19:47
Потому что Актауские менты дибилы. Не туда смотрят
 
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 Tankushka (Посетители) Вчера, 19:27
Надо убрать эти убогие баллюстрады вообще! Не наш Актауский стиль!
 
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 Ingul (Посетители) Вчера, 18:53
Если человек идиот, то это надолго.
Удивляет другое: сколько раз это повторяется, и не в одном месте, и никого не поймали и не наказали.
 
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 дорожник (Посетители) Вчера, 18:40
Ясно как Божий день, не зашли балюстрады жителям Актау. Им это чуждо. Ни к чему эти расфуфыренные "заборы" нашим горожанам. Жили же без них не один десяток лет, и был нормальный сквер

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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