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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:17

Просмотров: 759

Митинг против насилия в отношении женщин хотят провести в Актау

Главные требования - это введение понятия «фемицид» в законодательство и принятие законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию, сообщает казахстанская инициативная группа «Феминита».

Фото с Instagram организаторов митинга
Движение «Феминита» подала в четверг уведомление на проведение митинга «Женщины Казахстана против насилия!» на 9 декабря 2023 года в Алматы.

На эти же даты планируют подать уведомление феминистки и правозащитницы из Актау, Тараза, Кызылорды.

- Мы устали постоянно читать, слышать, видеть, как нас жестоко убивают мужчины в Казахстане! Мы требуем немедленного принятия закона, в котором четко и жестко будет прописана ответственность за любые виды насилия и введен термин «фемицид». Декриминализация насилия в отношении женщин и детей привела лишь к увеличению покалеченных, убитых, изнасилованных. Если акимат Алматы не санкционирует наше собрание, мы будем судиться с таким решением. Ведь кому-то все-таки наш местный исполнительный орган дает разрешение на проведение собраний, - обратилась со-основательница «Феминиты» Жанар Секербаева.


Митинг против насилия в отношении женщин хотят провести в Актау



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Комментарии ( 4 )

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 BOBBI (Посетители) Сегодня, 13:39
А в России уже за такое фото реальный срок можно получить, тьфу мля шайтаны...
 
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 Базелик (Посетители) Сегодня, 13:15
Американские НПО потихоньку заходят с нашу с вами жизнь.
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 12:04
А отсутствие отопления и воды можно расценивать как насилие в отношении женщин?
Если да то полгорода выйдет.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 10:51
С такими довольными рож... физиономиями на забитых и угнетенных как-то не очень тянет. А если узнать, сколько такая фотка с эгегейской радугой на фоне сколько стоит, то можно догадаться, почему такие счастливые лица ;)
Разьве у казахов нет своих традиций в семейных отношениях? При чём здесь "радуга"? Если город-сад не чистить от сорняка, то он быстро зарастает всякой гадостью. Впрочем, с обществом также...
 
 

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