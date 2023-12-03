Митинг против насилия в отношении женщин хотят провести в Актау

- Мы устали постоянно читать, слышать, видеть, как нас жестоко убивают мужчины в Казахстане! Мы требуем немедленного принятия закона, в котором четко и жестко будет прописана ответственность за любые виды насилия и введен термин «фемицид». Декриминализация насилия в отношении женщин и детей привела лишь к увеличению покалеченных, убитых, изнасилованных. Если акимат Алматы не санкционирует наше собрание, мы будем судиться с таким решением. Ведь кому-то все-таки наш местный исполнительный орган дает разрешение на проведение собраний, - обратилась со-основательница «Феминиты» Жанар Секербаева.

Движение «Феминита» подала в четверг уведомление на проведение митинга «Женщины Казахстана против насилия!» на 9 декабря 2023 года в Алматы.На эти же даты планируют подать уведомление феминистки и правозащитницы из Актау, Тараза, Кызылорды.