В Мангистау активные очаги кори выявлены в 131 детской организации

- На второй позиции Актау – 421 факт, на третьей – Мунайлинский район, здесь заболели 400 жителей. В Каракиянском районе зарегистрировано 223 случая, в Тупкараганском – 87, в Мангистауском районе – 76, в Бейнеу – 13. Всего в Казахстане на 4 декабря лабораторно подтвержден 19 471 факт заболевания, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

- Из 1 672 больных от вакцинации отказались 623 человека, по медицинским показаниям отвод получили 100 жителей, по другим причинам – 11, по невыясненным причинам не вакцинированы 199 человек, не достигли возраста для вакцинации – 282 ребенка, привитые один раз – 254 человека, получившие две дозы – 203 жителя. Численность детей, вакцинированных в годовалом возрасте, достигла 85 процентов, шестилетних детей – 87,7 процента. Кампания по дополнительной вакцинации стартовала в регионе 13 ноября, запланировано привить 55 029 жителей, в том числе детей и медицинских работников, - сообщила Гульшат Шорбасова.

- В 14 детских садах Актау заболели 15 малышей, в Жанаозене – в 27 садах заболели 47 детей, в 13 детсадах Мунайлы – 25 воспитанников. В 21 из 28 школ Жанаозена – 42 ученика, в 11 из 15 школ Каракиянского района – 69 учащихся, в 14 из 27 школ Мунайлинского района – 48 детей, в шести из 21 школы Мангистауского района заболели 16 учеников. С больными детьми контактировали 4 768 детей. То есть уровень заболеваемости может обостриться. Выявлен 391 невакцинированный ребенок, 216 уже привиты, 118 имеют медотвод, родители 147 детей отказались от вакцинации, - рассказала Гульшат Шорбасова.

Наибольшее число заболевших, у которых корь подтверждена лабораторно, зафиксировано в Жанаозене – 452 факта.Со слов руководителя отдела департамента, среди заболевших превалируют дети в возрасте от одного года до 14 лет - 1 068. В возрасте до одного года заболели 294 ребенка, от 15 до 18 лет – 43 человека, от 19 лет и старше – 267 жителей.На сегодняшний день активные очаги кори выявлены в 67 из 180 школ области, где корью заразились 188 учеников, а также в 64 из 367 детских дошкольных учреждений, где заболели 99 детей.В последний раз вспышка заболевания в области была зафиксирована в предыдущие годы: в 2015 году - 292 факта, в 2019 году – 1 422 случая и в 2020 году – 361 факт.В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью среди вакциноуправляемых инфекционных заболеваний в Мангистауской области остается нестабильной.