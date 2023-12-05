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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:16

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В Мангистау пройдёт единый День открытых дверей по профилактике рака

В Мангистауском областном онкологическом центре и во всех организациях первичной медико-санитарной помощи пройдёт Единый день открытых дверей. Цель - профилактика рака желудка, поджелудочной железы и печени. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Фото из открытых источников
Специалисты онкоцентра: хирург, онколог, онкогинеколог и уролог, а также врачи-онкологи поликлиник проведут приём и бесплатную консультацию населения.

- В рамках месячника осведомленности о трех видах рака регулярно проводятся акции, лекции, семинары, конференции и вебинары, мастер-классы по теме факторов риска развития злокачественных новообразований, возможностей ранней диагностики. По статистическим данным, ежегодно около 1 000 человек по всей стране заболевают раком печени и более 1 100 -раком поджелудочной железы. Это заболевание может показаться не особенно опасным, однако часто заканчивается летальным исходом из-за его обнаружения на III-IV стадии. Ежегодно около 1 300 человек умирают от рака печени и поджелудочной железы. В структуре причины смерти рак поджелудочной железы занимает четвертое место, - прокомментировали в пресс-службе онкоцентра.


Со слов специалистов центра, главное правило профилактики любых заболеваний-своевременно заботиться о своем здоровье. Врачи призывают регулярно проходить осмотры для профилактики рака печени и поджелудочной железы.

Единый день открытых дверей пройдёт 9 декабря с 09:00 часов до 13:00 часов.



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