В Мангистау пройдёт единый День открытых дверей по профилактике рака

- В рамках месячника осведомленности о трех видах рака регулярно проводятся акции, лекции, семинары, конференции и вебинары, мастер-классы по теме факторов риска развития злокачественных новообразований, возможностей ранней диагностики. По статистическим данным, ежегодно около 1 000 человек по всей стране заболевают раком печени и более 1 100 -раком поджелудочной железы. Это заболевание может показаться не особенно опасным, однако часто заканчивается летальным исходом из-за его обнаружения на III-IV стадии. Ежегодно около 1 300 человек умирают от рака печени и поджелудочной железы. В структуре причины смерти рак поджелудочной железы занимает четвертое место, - прокомментировали в пресс-службе онкоцентра.

Специалисты онкоцентра: хирург, онколог, онкогинеколог и уролог, а также врачи-онкологи поликлиник проведут приём и бесплатную консультацию населения.Со слов специалистов центра, главное правило профилактики любых заболеваний-своевременно заботиться о своем здоровье. Врачи призывают регулярно проходить осмотры для профилактики рака печени и поджелудочной железы.