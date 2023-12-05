Полуторагодовалый малыш из Актау избавился от колостомы после операции в Алматы

«Ребенку 1,5 года, болен с рождения. Приехал к нам из Актау в плановом порядке с болезнью Гиршпрунга, с колостомой. После обследования провели операцию: Лапаротомию. Низведение толстой кишки по Свенсону. Операция длилась 4 часа. Через 6 месяцев назначили повторный прием на контрольное обследование», - рассказал врач высшей категории, доктор медицинских наук, детский колопроктолог Расулбек Аипов.



«Мы приехали в эту больницу из Актау, когда нам было 5 месяцев. Алматинских врачей нашли через группы в социальных сетях и ватсап чаты, там все делятся своим опытом и рекомендовали обратиться в Центр детской неотложной медицинской помощи. На первом и втором этапе операций удалили бездействующую часть кишечника и вывели колостому (наружный мешочек для сбора кала). Вот через полгода хирурги соединили кишечник и избавили сына от калоприемника, сегодня седьмые сутки после операции, и он уже может самостоятельно испражняться. Мы с мужем искренне хотим, чтобы сын стал таким же отважным и благородным, как наши врачи, поэтому попросили их перерезать путы Омару», - говорит мама малыша Тилекши Изтилеуова.

Омар родился с патологией кишечника, его организм не мог самостоятельно испражняться. Это грозило новорожденному общей интоксикацией, что очень опасно для маленьких детей. Диагноз называется - болезнь Гиршпрунга - редкое врожденное заболевание, когда в некоторых участках толстой кишки отсутствуют нервные клетки. У детей с данным диагнозом нарушена моторика кишечника и затруднен выход каловых масс. Болезнь опасна развитием острой кишечной непроходимости и может привести к перфорации кишечника и инфицированию. Возможны и другие осложнения - дефицит питательных веществ задержка роста и развития у детей. Болезнь Гиршпрунга требует своевременной диагностики и лечения.В день выписки родители Омара попросили хирургов провести обряд тұсау кесу. Для них очень важно, чтобы первые шаги малыш сделал с легкой руки врачей.