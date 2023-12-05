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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 383

Полуторагодовалый малыш из Актау избавился от колостомы после операции в Алматы

Сложную операцию провели маленькому жителю Актау в южной столице Казахстана. Малыш родился с патологией кишечника. Ребенок до полугода не мог самостоятельно испражняться. Редкое заболевание не только приносило массу неудобств, но грозило тяжелыми последствиями для здоровья, передает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Фото пресс-службы Министерства здравоохранения РК
Омар родился с патологией кишечника, его организм не мог самостоятельно испражняться. Это грозило новорожденному общей интоксикацией, что очень опасно для маленьких детей. Диагноз называется - болезнь Гиршпрунга - редкое врожденное заболевание, когда в некоторых участках толстой кишки отсутствуют нервные клетки. У детей с данным диагнозом нарушена моторика кишечника и затруднен выход каловых масс. Болезнь опасна развитием острой кишечной непроходимости и может привести к перфорации кишечника и инфицированию. Возможны и другие осложнения - дефицит питательных веществ задержка роста и развития у детей. Болезнь Гиршпрунга требует своевременной диагностики и лечения.

«Ребенку 1,5 года, болен с рождения. Приехал к нам из Актау в плановом порядке с болезнью Гиршпрунга, с колостомой. После обследования провели операцию: Лапаротомию. Низведение толстой кишки по Свенсону. Операция длилась 4 часа. Через 6 месяцев назначили повторный прием на контрольное обследование», - рассказал врач высшей категории, доктор медицинских наук, детский колопроктолог Расулбек Аипов.

В день выписки родители Омара попросили хирургов провести обряд тұсау кесу. Для них очень важно, чтобы первые шаги малыш сделал с легкой руки врачей.

«Мы приехали в эту больницу из Актау, когда нам было 5 месяцев. Алматинских врачей нашли через группы в социальных сетях и ватсап чаты, там все делятся своим опытом и рекомендовали обратиться в Центр детской неотложной медицинской помощи. На первом и втором этапе операций удалили бездействующую часть кишечника и вывели колостому (наружный мешочек для сбора кала). Вот через полгода хирурги соединили кишечник и избавили сына от калоприемника, сегодня седьмые сутки после операции, и он уже может самостоятельно испражняться. Мы с мужем искренне хотим, чтобы сын стал таким же отважным и благородным, как наши врачи, поэтому попросили их перерезать путы Омару», - говорит мама малыша Тилекши Изтилеуова.



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