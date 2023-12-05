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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:26

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Герои нашего времени: Анатолий Чебаков рассказал о жизни волонтёра в Актау

Сегодня, 5 декабря, Казахстан отмечает Международный день волонтёров. Люди, ставшие символом добра, любви и искренней поддержки, всегда вызывали уважения в обществе. Редакция Lada.kz решила рассказать об одном из самых активных волонтёров города - Анатолии Чебакове.

Фото из личного архива Анатолия Чебакова
Практически каждого из нас с самого детства учат прописным истинам: помогать взрослым, не обижать слабых, уважать пожилых, защищать братьев наших меньших, любить природу. Правда вот с возрастом границы между «хорошо» и «плохо» размываются, однако даже в этом, казалось бы, мире материальных ценностей, находятся люди, готовые не просто соблюдать прописные истины, но и воплотить их в дело своей жизни.

Мало кто в Актау не слышал имени Анатолия Чебакова. Все общественники области знают, если где-то случилась беда или нужна поддержка: «Звони Толе». Удивительно, но у этого человека всегда находятся время и силы на добрые дела.

«Я стал помогать людям и в целом заниматься волонтерской деятельностью в 23 года. Был случай в жизни, который заставил меня переоценить себя и окружающих. Я очень плохо учился в школе, заканчивал 9 класс с одними двойками. Учителя хотели отправить меня в спецшколу «для не особо одаренных». Но бабушка им не позволила. Забрала документы и отправила меня в ПТЛ-6. И там были совсем другие педагоги, другая атмосфера и иное отношение ко мне, доброе. Я закончил ПТЛ без единой тройки. И понял: очень важно относиться к людям с добром», - рассказал Анатолий Чебаков.


Параллельно с учебой в ПТЛ он поступил на практику в «Казахтелеком», и вот уже 23 года работает там. Анатолий воспитывает четырех дочерей и ведет активный образ жизни.

«За помощью ко мне обращаются регулярно. Организация субботников, помощь сиротам, животным, какие-то экологические акции. Сегодня, например, в одной из школ города делали скворечники с детьми для птиц на улице.Также участвую в проекте моей младшей дочери: собираем крышки, пластиковые отходы. Собранные средства хотим потратить на то, чтобы поправить свое здоровье смогли две девочки. Они «под присмотром» компании «Таза лайк» и Ирины Татиевой, хозяйки магазина «Гулливер». Мне нравится делать добро, получаю от этого удовольствие. Впервые статус официального волонтера получил, когда зарегистрировался в 2010 году в фонде «Эко Мангистау». Принимал активное участие в разных экологических проектах. Ездили на субботники к природным достопримечательностям, проводили акции по гуманному отношению к природе и животным и многое другое, – вспоминает Анатолий Мальцев.


Однако на помощи только фонду Анатолий Чебаков не остановился. Он также активно принимает участие в благотворительных проектах фондов «Клуб добряков», «Мы – люди, мы – вместе», «Адал», «Шанс», «Әнші балапан», «Откроем свое сердце».

«Нет позиции работать только с фондами. Я стараюсь помочь всем, кто ко мне обращается. И даже если не могу физически или практически, то оказываю консультационную поддержку либо связываю людей между собой. Также принимаю участие в деятельности поисковых отрядов. Если вдруг пропадают дети или взрослые, мы с группой добровольцев открываем поиски. В общем, помогаю везде и всем, чем могу», - говорит Анатолий.


Помимо помощи людям Анатолий Чебаков умудряется находить время и на активный образ жизни. Он увлекается моржеванием, бегает по утрам, участвует в танцевальных конкурсах, занимается в клубе казахским языком и даже практикует занятия йогой. Он активный деятель Ассамблеи народа Казахстана. Кстати, представляет сразу три культурных объединения: индийское, осетинское и казахское. Неофициально состоит также в украинском центре.

Анатолий Чебаков награжден медалью Президента за волонтерство и вклад в развитие общества, у него более 100 благодарственных грамот, дипломов и писем от разных госорганов и общественных фондов.



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Герои нашего времени: Анатолий Чебаков рассказал об интересной жизни волонтера в Актау


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