Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Декабря
+11...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.05 KZT
  • €1 = 499.32 KZT
  • 1 RUB = 5.03 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:29

Просмотров: 67

В Актау изменили названия посёлков Приморский и Приозёрный

Закончены процедуры по переименованию посёлков Приморский и Приозёрный, сообщает пресс-служба акимата города Актау.

Посёлок Приморский переименован в Ак Зелкен
Теперь Приморский будет называться «Ақ Желкен», а Приозёрный - «Оймаша».

Помимо этого, новые названия получили улицы в жилых массивах Приморский и Рауан. Так, «Жемчужная» переименована в «Ақ маржан», улица «Весенняя» - теперь будет носить название «Көктем», а «Урожайная» - «Құлагер».

Ранее безымянные улицы в посёлке Рауан приобрели названия «Аққорған», «Жолбаян», «Ақмая», «Шыңырау», «Ақеспе».

«В соответствии со статьёй 14 пунктом 4 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» принято решение об изменении наименований жилых массивов и улиц на основании заключения комиссии при администрации Мангистауской области от 18 апреля 2023 года и с учетом мнения сельского населения. Переименованы 32 улицы в ЖК «Рауан» и 16 улиц в ЖК «Приморский»», - сообщил аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев.


Напомним, ранее стало известно, что посёлки Приморский и Приозёрный переименуют. Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев также подчеркнул, что не будет необходимости выделять средства на изменение наименований жилых массивов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика