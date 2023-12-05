В Актау изменили названия посёлков Приморский и Приозёрный

«В соответствии со статьёй 14 пунктом 4 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» принято решение об изменении наименований жилых массивов и улиц на основании заключения комиссии при администрации Мангистауской области от 18 апреля 2023 года и с учетом мнения сельского населения. Переименованы 32 улицы в ЖК «Рауан» и 16 улиц в ЖК «Приморский»», - сообщил аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев.

Теперь Приморский будет называться «Ақ Желкен», а Приозёрный - «Оймаша».Помимо этого, новые названия получили улицы в жилых массивах Приморский и Рауан. Так, «Жемчужная» переименована в «Ақ маржан», улица «Весенняя» - теперь будет носить название «Көктем», а «Урожайная» - «Құлагер».Ранее безымянные улицы в посёлке Рауан приобрели названия «Аққорған», «Жолбаян», «Ақмая», «Шыңырау», «Ақеспе».Напомним, ранее стало известно, что посёлки Приморский и Приозёрный переименуют . Аким села Умирзак Бисенгали Кенжалиев также подчеркнул, что не будет необходимости выделять средства на изменение наименований жилых массивов.