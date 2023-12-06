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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 1240

Владелец бани «Элит» в Актау: В результате действий полиции по задержанию проституток задета репутация бани

В редакцию Lada.kz обратился владелец бани «Элит». По его словам, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области спланировали задержание проституток в бане. В результате задета репутация бани «Элит».

Фото предоставил владелец бани
Владелец бани «Элит» сделал опровержение касательно задержания в бане 28 девушек, оказывающих интимные услуги и боди-массаж.

- В ходе проведения мероприятий «Стоп-трафик» сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области от 1 декабря 2023 года была задета репутация бани «Элит», так как сотрудники бани, в том числе и руководство, не имеют ничего общего с данной ситуацией (проституции и боди-массажа). Сотрудники УБОП спланировали это мероприятие сами в показательных целях. Просьба посетителей бани не реагировать бурно и не обращать внимание на данный инцидент, - говорится в сообщении владельца бани «Элит».


В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали опровержение владельца бани «Элит».

- В здании данного банного комплекса в ходе ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области были выявлены девять девушек, которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности, - сообщили в полиции региона.


Ранее сообщалось, что 1 декабря сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области выявили 28 девушек, оказывающих интимные услуги и боди-массаж.



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Комментарии ( 3 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:06
Око, если просто помыться то в 26 мкр Сауру. Там лучший пар.
 
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 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 17:02
По-моему все бани имеют подобный штат сотрудников. Так что не думаю, что владельцу стоит прям так сильно беспокоиться о репутации своего заведения.
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 16:41
вот так люди и перестают в бани ходить. То там притон то сям. Дайте список бань куда просто помыться можно сходить, а?!

всё вижу
 
 

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