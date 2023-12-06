Владелец бани «Элит» в Актау: В результате действий полиции по задержанию проституток задета репутация бани

- В ходе проведения мероприятий «Стоп-трафик» сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области от 1 декабря 2023 года была задета репутация бани «Элит», так как сотрудники бани, в том числе и руководство, не имеют ничего общего с данной ситуацией (проституции и боди-массажа). Сотрудники УБОП спланировали это мероприятие сами в показательных целях. Просьба посетителей бани не реагировать бурно и не обращать внимание на данный инцидент, - говорится в сообщении владельца бани «Элит».



- В здании данного банного комплекса в ходе ОПМ «Стоп-трафик» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Мангистауской области были выявлены девять девушек, которые оказывали интимные услуги. Все они привлечены к административной ответственности, - сообщили в полиции региона.