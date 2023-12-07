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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 416

Сколько средств выделили в Мангистау на закуп медуслуг на 2024 год

В Мангистауском филиале Фонда социального медицинского страхования объявили о старте процедуры закупа медицинской помощи на 2024 год. Медицинские организации могут подавать свои заявки на размещение планируемых объемов на веб-портале закупок. Какая сумма предусмотрена, рассказали в региональном филиале.

_фото из открытых источников
В Мангистау сумма закупа медуслуг в 2024 году составит 84,8 млрд тенге в обоих пакетах: и в рамках гарантированно объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), и в рамках обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

- На 2024 год планом закупа медицинских услуг в Мангистауской области предусмотрено свыше 84,8 млрд тенге. Из них 46,8 млрд тенге – по линии гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), 38 млрд тенге – по обязательному социальному медицинскому страхованию (ОСМС), - прокомментировали в филиале.


Со слов экспертов филиала, в 2023 году план закупа составлял 83,8 млрд тенге: 47,8 млрд – на ГОБМП, 36 млрд – на ОСМС.

Участвовать в распределении объемов, как сказали специалисты, могут медицинские организации, включенные в Базу данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

- Прием заявок на планируемые объемы услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС на 2024 год осуществляется по 12 декабря 2023 года. Субъекты здравоохранения могут подать заявку на планируемые объемы на веб-портале закупа услуг у субъектов здравоохранения по ссылке: https://fms.ecc.kz/. Там же можно ознакомиться с объявлениями по региону. Напомним, оказывать медицинские услуги могут поставщики как государственной, так и частной формы собственности. Главное: они должны соответствовать критериям, указанным в п. 27 Правил закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС. После этапа приема заявок члены комиссии в течение десяти дней проверяют представленные документы на соответствие требованиям для допуска к размещению объемов медпомощи. По итогам составляется протокол соответствия или несоответствия субъекта здравоохранения указанным требованиям. При этом клиникам, заявки которых не соответствует критериям, дается возможность для устранения замечаний в течение трех рабочих дней. Затем проводится повторное рассмотрение заявок и комиссионное распределение объемов, - уточнили в филиале.


К слову, на 2024 год планом закупа медицинских услуг в обоих пакетах в республике предусмотрено более 2,8 трлн тенге, из которых более 1,2 трлн тенге – по ОСМС. В 2023 году план закупа составлял 2,5 трлн тенге, рост финансирования в следующем году составил 12%.



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Комментарии ( 1 )

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  • Шевченко 81
 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:54
Цифры вроде бы и большие, но по факту в поликлинике бесплатные лекарства то "еще не поступили" то у нас таких нет.
Вот такая бывает помощь.
 
 

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