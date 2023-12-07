Около 90 тысяч предпринимателей должны будут декларировать доходы в Мангистау

- Срок сдачи декларации на бумажном носителе – до 15 июля 2024 года, на электронном – до 15 сентября. В декларацию вносятся сведения за 2023 год. В 2025 году в систему всеобщего декларирования войдут все граждане Казахстана, а в 2026 году будет принята единая норма относительно организации и проведения проверок на предмет своевременности сдачи деклараций о доходах, - сообщила Райхан Джармаева.



На прошедшем тренинге «Всеобщее декларирование, особенности этапов внедрения» на площадке Палаты предпринимателей главный специалист управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Райхан Джармаева напомнила о начале третьего этапа всеобщего декларирования с 2024 года. Им, как отметила специалист, в регионе будет охвачено около 90 тысяч субъектов предпринимательства. На третьем этапе сдачи декларации о доходах подлежат все субъекты бизнеса (учредители, руководители предприятий частной формы собственности, а также их супруги).Декларация о доходах содержит 12 пунктов.Следует напомнить, что на первом этапе всеобщее декларирование касалось государственных служащих и приравненных к ним лиц, крупных участников банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супругов всех перечисленных лиц. На втором этапе – работников государственных учреждений и их супругов, работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.