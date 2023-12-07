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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

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Около 90 тысяч предпринимателей должны будут декларировать доходы в Мангистау

Об этом на еженедельном разъяснительном семинаре на площадке палаты предпринимателей «Атамекен» сообщили специалиста департамента госдоходов Мангистауской области.

Фото Максата Акмуратова
На прошедшем тренинге «Всеобщее декларирование, особенности этапов внедрения» на площадке Палаты предпринимателей главный специалист управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Райхан Джармаева напомнила о начале третьего этапа всеобщего декларирования с 2024 года. Им, как отметила специалист, в регионе будет охвачено около 90 тысяч субъектов предпринимательства. На третьем этапе сдачи декларации о доходах подлежат все субъекты бизнеса (учредители, руководители предприятий частной формы собственности, а также их супруги).

Декларация о доходах содержит 12 пунктов.

- Срок сдачи декларации на бумажном носителе – до 15 июля 2024 года, на электронном – до 15 сентября. В декларацию вносятся сведения за 2023 год. В 2025 году в систему всеобщего декларирования войдут все граждане Казахстана, а в 2026 году будет принята единая норма относительно организации и проведения проверок на предмет своевременности сдачи деклараций о доходах, - сообщила Райхан Джармаева.

Следует напомнить, что на первом этапе всеобщее декларирование касалось государственных служащих и приравненных к ним лиц, крупных участников банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг, а также супругов всех перечисленных лиц. На втором этапе – работников государственных учреждений и их супругов, работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.



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