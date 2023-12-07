Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Декабря
+5...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 459.91 KZT
  • €1 = 495.28 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 348

В Мангистауской области подтверждено 1720 случаев заболевания корью

В регионе зафиксировано 3510 случаев подозрения на корь. Лабораторно подтверждено 1720 фактов. Из общего количества заболевших 63,7% приходится на детей в возрасте от 1 года до 14 лет. Еще 17,6% - 303 случая - младенцы до года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Фото: Z-Taraz.kz
На подростков 15-18 лет приходится 2,5% случаев заболевания. Таких пациентов всего 43. До 277 увеличилось количество заболевших среди взрослого населения.

В департаменте сообщают, что большая часть пациентов не были привиты ни разу. Из них отказ от вакцинации был у 649 человек, медицинский отвод имелся у 100, не достиг возраста вакцинации 291 ребенок, не были привиты «по разным причинам» - 11 и с «неизвестным» статусом находились еще 200 человек.

Зафиксированы также случаи заболеваемости среди привитых граждан. Так, с однократной прививкой заболело 256 человек, с двумя - 213.

В период с 13 ноября по 6 декабря в рамках дополнительной массовой иммунизации был привит 6521 человек. Из них:

1. Дети в возрасте от 6 и до 10 месяцев – 1778;
2. Дети в возрасте 2-4 года – 4159;
3. Медицинские работники – 273;
4. Дети от 1 года до 18 лет (наверстывающая) – 311.

Медики напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори, как и 60 лет назад, является вакцинация.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика