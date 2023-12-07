В Мангистауской области подтверждено 1720 случаев заболевания корью

На подростков 15-18 лет приходится 2,5% случаев заболевания. Таких пациентов всего 43. До 277 увеличилось количество заболевших среди взрослого населения.



В департаменте сообщают, что большая часть пациентов не были привиты ни разу. Из них отказ от вакцинации был у 649 человек, медицинский отвод имелся у 100, не достиг возраста вакцинации 291 ребенок, не были привиты «по разным причинам» - 11 и с «неизвестным» статусом находились еще 200 человек.



Зафиксированы также случаи заболеваемости среди привитых граждан. Так, с однократной прививкой заболело 256 человек, с двумя - 213.



В период с 13 ноября по 6 декабря в рамках дополнительной массовой иммунизации был привит 6521 человек. Из них:



1. Дети в возрасте от 6 и до 10 месяцев – 1778;

2. Дети в возрасте 2-4 года – 4159;

3. Медицинские работники – 273;

4. Дети от 1 года до 18 лет (наверстывающая) – 311.



Медики напоминают, что единственным эффективным способом защиты от кори, как и 60 лет назад, является вакцинация.