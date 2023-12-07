Названы проблемные объекты социального строительства в Мангистау

- Ход реализации указанных объектов взяты на особый контроль как со стороны департамента, так и со стороны антикор-волонтеров, с утверждением акимом области Плана завершения строительства проблемных объектов, - сообщили на заседании.

В рамках реализации карты коррупционных рисков всего по республике установлено 156 проблемных социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи в эксплуатацию, из них в Мангистауской области насчитываются 11 объектов, а именно:- реконструкция и строительство внутрипоселкового водопровода в селе Жармыш;- строительство системы канализации в селе Шетпе (2 очередь);- строительство системы водоснабжения до мкр. Мерей в городе Жанаозен;- строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водоснабжения;- строительство общеобразовательной школы в 18 и 19 А микрорайонах города Актау;- строительство центральной районной больницы в Мунайлинском районе;- строительство внутримикрорайонных автодорог ж.м.Шыгыс-2,3 г.Актау;- реконструкция автодороги "Жынгылды-Шайыр-Шеркала";- реконструкция автодороги "Шетпе-Кызан";- освещение автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко (14-28) км.