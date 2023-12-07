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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 20:26

Просмотров: 842

Названы проблемные объекты социального строительства в Мангистау

На очередном заседании общественного совета Мангистауской области были озвучены проблемные строительные объекты социального значения. Об этом сообщает антикоррупционная служба региона.

фото с заседания
В рамках реализации карты коррупционных рисков всего по республике установлено 156 проблемных социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи в эксплуатацию, из них в Мангистауской области насчитываются 11 объектов, а именно:

- реконструкция и строительство внутрипоселкового водопровода в селе Жармыш;
- строительство системы канализации в селе Шетпе (2 очередь);
- строительство системы водоснабжения до мкр. Мерей в городе Жанаозен;
- строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водоснабжения;
- строительство общеобразовательной школы в 18 и 19 А микрорайонах города Актау;
- строительство центральной районной больницы в Мунайлинском районе;
- строительство внутримикрорайонных автодорог ж.м.Шыгыс-2,3 г.Актау;
- реконструкция автодороги "Жынгылды-Шайыр-Шеркала";
- реконструкция автодороги "Шетпе-Кызан";
- освещение автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко (14-28) км.

- Ход реализации указанных объектов взяты на особый контроль как со стороны департамента, так и со стороны антикор-волонтеров, с утверждением акимом области Плана завершения строительства проблемных объектов, - сообщили на заседании.



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Комментарии ( 1 )

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 Жанар (Посетители) Вчера, 21:59

- освещение автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко (14-28) км.

Это что бы на этом участке дороги бродячих верблюдов освещать по ночам?!...
ВСЁ!, равно будут ДТП, с гибелью людей...
Нужно не освещать, а отгараживать отбойниками, НО!, всё равно вылезут на проезжую дорогу..

Все мы ходим под богом.
 
 

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