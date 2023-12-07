Названы проблемные объекты социального строительства в Мангистау

фото с заседания
В рамках реализации карты коррупционных рисков всего по республике установлено 156 проблемных социальных объектов, по которым нарушены сроки сдачи в эксплуатацию, из них в Мангистауской области насчитываются 11 объектов, а именно:
- реконструкция и строительство внутрипоселкового водопровода в селе Жармыш;
- строительство системы канализации в селе Шетпе (2 очередь);
- строительство системы водоснабжения до мкр. Мерей в городе Жанаозен;
- строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водоснабжения;
- строительство общеобразовательной школы в 18 и 19 А микрорайонах города Актау;
- строительство центральной районной больницы в Мунайлинском районе;
- строительство внутримикрорайонных автодорог ж.м.Шыгыс-2,3 г.Актау;
- реконструкция автодороги "Жынгылды-Шайыр-Шеркала";
- реконструкция автодороги "Шетпе-Кызан";
- освещение автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко (14-28) км.
- реконструкция и строительство внутрипоселкового водопровода в селе Жармыш;
- строительство системы канализации в селе Шетпе (2 очередь);
- строительство системы водоснабжения до мкр. Мерей в городе Жанаозен;
- строительство водоочистительного сооружения и внутрипоселкового водоснабжения;
- строительство общеобразовательной школы в 18 и 19 А микрорайонах города Актау;
- строительство центральной районной больницы в Мунайлинском районе;
- строительство внутримикрорайонных автодорог ж.м.Шыгыс-2,3 г.Актау;
- реконструкция автодороги "Жынгылды-Шайыр-Шеркала";
- реконструкция автодороги "Шетпе-Кызан";
- освещение автомобильной дороги Актау - Форт-Шевченко (14-28) км.
- Ход реализации указанных объектов взяты на особый контроль как со стороны департамента, так и со стороны антикор-волонтеров, с утверждением акимом области Плана завершения строительства проблемных объектов, - сообщили на заседании.