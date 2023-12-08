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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 383

Касым-Жомарт Токаев оценил запуск авиарейса Актау-Ереван

Состоялся телефонный разговор главы Казахстана с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Телефонный разговор состоялся между Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств.

Также глава Казахстана положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.

Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.



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