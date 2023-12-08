Касым-Жомарт Токаев оценил запуск авиарейса Актау-Ереван

Телефонный разговор состоялся между Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



В ходе разговора Президент Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие двусторонних отношений, укреплению которых способствует активный политический диалог и взаимодействие на уровне правительств и парламентов двух государств.



Также глава Казахстана положительно оценил запуск авиарейсов по маршруту Актау – Ереван – Актау, благодаря чему существенно активизировались бизнес-контакты и туристические поездки.



Собеседники обсудили перспективные направления наращивания контактов, в том числе в таких сферах, как транспорт, логистика и торговля.