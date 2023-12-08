Жителям Мангистау рассказали, как не стать жертвой финансовых пирамид

- Финансовые пирамиды представляют собой не несколько организаторов, а команду из сотен людей, которые активно заманивают вкладчиков. Во всех из них есть лидеры, организаторы. Они годами работают в разных финпирамидах. Завлекают народ, получая процент от вложенных в пирамиду денег. Как только пирамида рухнет – они переходят в новый проект. Это мошеннический проект, который имитирует выгоду от инвестиций, - пояснили в агентстве.





В департаменте экономических расследований Мангистау рассказали, как не стать жертвой мошенников из финансовых пирамид и какие признаки отличают их от других финансовых компаний.1. Предлагают вложить ощутимую сумму денег. Организаторы нацелены на то, чтобы за короткий срок привлечь как можно больше средств.2. Очень высокие проценты, которые обещают за вложенный капитал. У нас в стране можно вложить деньги без риска на банковский депозит под 9 процентов годовых. Если вам предлагают процент выше – это должно вызвать вопросы.3. Чтобы вернуть свои деньги – нужно привлечь своих знакомых. В итоге – вывести свои деньги и деньги знакомых – невозможно. Финпирамиды, которые работают только в инетернете, просят дополнительную сумму для ускорения вывода основных средств.4. Проект продается, как «ноу-хау». С развитием технологии блокчейн, многие организаторы пирамид предлагают фиктивную криптовалюту. Есть множество сервисов, где можно проверить наличие продаваемой вам криптовалюты. Также встречаются случаи фиктивных продаж акций различных торговых марок. Знайте, что у компании должна быть лицензия для занятий брокерской деятельностью.5. Компания зарегистрирована недавно. У нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию компании можно на сайте комитета государственных доходов, через сервис «поиск налогоплательщиков». Зачастую «крупные» холдинги зарегистрированы не как финансовые компании, а как организации с другим видом деятельности. Разумеется, от такого предприятия нет поступлений налогов.6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Различные презентации, розыгрыши, подарки, путевки, массовая раздача листовок, рассылки. Таким образом, организаторы финпирамид завлекают моментальными подарками и входят в доверие граждан. Не поддавайтесь искушению.7. При внимательном изучении договора становится понятно, что ответственности никто не несет в случае если что-то пойдет не так. Самое важное – читайте то, что написано самым мелким шрифтом. Чаще всего договоры и вовсе не заключаются.8. Компания может прикрываться микрофинансовой организацией, кредитным бюро, центром финансовых услуг. Нередко их деятельность сопровождается громкими лозунгами: «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги!» и другие. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке.9. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применений специальных расчетных счетов компании в банках. Если отправили деньги – сохраняйте все чеки, это повысит шансы вернуть свои деньги.10. Организация не имеет лицензии агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан. Такие компании обычно говорят, что их деятельность не требует лицензирования, поскольку занимается особой деятельностью. Проверить наличие лицензии можно на сайте финансового регулятора, отсутствие которой вас должно насторожить в первую очередь.