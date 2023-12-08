Аким Актау: Разрешение на строительство новых объектов выдаваться не будет до решения проблем с инженерными сетями

- Порывы в домах недобросовестных застройщиков устраняются за счет государства. Одна такая авария обошлась «КЖСА» в 236 тысяч тенге. Происходит авария, жители звонят в ОСИ, ОСИ в «К7 GROUP», «К7 GROUP» не приходит, от безысходности люди звонят в акимат, а там уже жилищная инспекция в «КЖСА». А дом не на балансе предприятия. Они могут только закрыть задвижку. Газ, теплосети, вода, электросети, канализация - ни одна из инженерных коммуникаций не передана государству. Я дал поручение ГКП «Каспий жылу, су арнасы» посчитать затраты на ликвидацию порывов на частных инженерных сетях. На каждого застройщика я подам исковое заявление о взыскании ущерба в доход государства, - сказал Ержан Турмагамбетов.

- Многие застройщики города не выполняют свои обязательства в полном объеме. Один из примеров - застройщики, не предоставив акт ввода, уже заселили жильцов в дом. Кроме того, имеется много значительных отклонений от утвержденного проекта. Строительство новых объектов в городе не будет разрешено без предварительного урегулирования проблем с инфраструктурой, - сказал аким города.

- Каждая из 44 строительных компаний обязана иметь свою аварийную бригаду для оперативного устранения дефектов в трубопроводах. Важно отметить, что нельзя вызывать аварийную группу, нанятую одной строительной компанией, для работ по устранению порывов, которые входят в обязанности другой компании-застройщика. Это обусловлено тем, что при обнаружении множества неисправностей специалисты могут не успеть оперативно провести ремонт труб. Кроме того, необходимо составить список из 130 обслуживающих учреждений (КСК, ОСИ) города и провести проверку паспортов готовности к зимнему периоду. Эти меры помогут более эффективно контролировать и поддерживать работоспособность инфраструктуры. Все соответствующие документы будут тщательно проверены в ходе предстоящих мероприятий, - сказал прокурор города Ержан Турмагамбетов.

В Актау состоялось совещание с участием прокурора и представителей застройщиков города. На заседании прокурор города Ержан Турмагамбетов заявил о необходимости создания застройщиками аварийных бригад, которые до сих пор не передали инженерные сети на баланс города и коммунальных учреждений. К примеру, инженерные сети 13 многоэтажных домов, построенных одной из ведущих строительных компаний Актау в 2017 году, так и не перешли на баланс города. Прокурор отметил, что подобные инциденты происходят в остальных 43 компаниях-застройщиках.В свою очередь, глава города Улугбек Тналиев отметил, что без урегулирования проблем с инфраструктурой в городе не будет дано разрешение на строительство новых объектов.В дополнение к вышесказанному городской прокурор подчеркнул, что аварийную группу, предоставленную одной строительной компанией, не следует привлекать для выполнения аналогичных задач другой компанией.Аким Актау и прокурор города сообщили, что у всех КСК и ОСИ проверят паспорта готовности в зимний период в жилых домах.