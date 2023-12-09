На нехватку автобусов жалуются жители Актау

- Моим детям приходится ждать на остановке по часу. Что это за издевательство? А впереди зима - они теперь должны стоять и мёрзнуть? Акимат же может выделить ещё несколько автобусов на этот маршрут! - возмущается многодетная мать Анеля.

- Поступление новых автобусов ожидается в следующем году. Согласно договору данный маршрут будет пополнен ещё шестью автобусами, - пообещали чиновники.

Родители школьников просят чиновников обратить внимание на мизерное количество автобусов, следующих по маршруту №8. Ожидать общественный транспорт приходится длительное время.В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на сегодня по маршруту №8 ездят четыре новых автобуса.