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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:02

Просмотров: 708

На нехватку автобусов жалуются жители Актау

Жители Актау просят увеличить количество общественного транспорта по маршруту №8. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог ответили на данный вопрос.

Фото жителей 28А микрорайона
Родители школьников просят чиновников обратить внимание на мизерное количество автобусов, следующих по маршруту №8. Ожидать общественный транспорт приходится длительное время.

- Моим детям приходится ждать на остановке по часу. Что это за издевательство? А впереди зима - они теперь должны стоять и мёрзнуть? Акимат же может выделить ещё несколько автобусов на этот маршрут! - возмущается многодетная мать Анеля.


На нехватку автобусов жалуются жители Актау


В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что на сегодня по маршруту №8 ездят четыре новых автобуса.

- Поступление новых автобусов ожидается в следующем году. Согласно договору данный маршрут будет пополнен ещё шестью автобусами, - пообещали чиновники.



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Комментарии ( 1 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 10:12
да,по утрам и вечером в час пик автобусы маршрутов 2,3,5,8 забиты до отказа

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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