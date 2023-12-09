Полиция предупредила водителей Актау

В департаменте полиции обращаются ко всем автовладельцам и предупреждают, чтобы они не оставляли свои транспортные средства вдоль дороги в 17 микрорайоне напротив ЖК «Green Plaza», ЖК «Green Park» и ЖК «Каспий Тауэрс», где установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена». Припаркованные машины мешают, создают затор и аварийную ситуацию.В противном случае на водителей будут составлены протоколы по статьям 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 614 КоАП РК (Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств).