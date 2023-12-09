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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 983

Полиция предупредила водителей Актау

Водителей, оставивших свой автомобиль вдоль дороги в 17 микрорайоне под знаком «Остановка запрещена», будут привлекать к ответственности.

Кадр видео
В департаменте полиции обращаются ко всем автовладельцам и предупреждают, чтобы они не оставляли свои транспортные средства вдоль дороги в 17 микрорайоне напротив ЖК «Green Plaza», ЖК «Green Park» и ЖК «Каспий Тауэрс», где установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена». Припаркованные машины мешают, создают затор и аварийную ситуацию.

В противном случае на водителей будут составлены протоколы по статьям 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 614 КоАП РК (Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств).




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Комментарии ( 1 )

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motor (Посетители) Сегодня, 11:50
Предлагаю убрать этот знак т.к. абсолютно не мешает и не бывает никаких заторов в этом участке! Там 3 полосная дорога, и 2 полосы полностью обеспечивает безопасный пропуск.
А что теперь делать если там вообще нет свободных стоянок? Единственное правильное решение будет если позволят стоянку на первой полосе.
 
 

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