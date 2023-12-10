Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау

- Из общей суммы текущего бюджета значительная часть в 195 миллиардов тенге направляется на образование. Эти средства включают затраты, которые согласно поручению Главы государства направляются на 30-процентное увеличение оплаты труда педагогов детских садов и повышение стипендии для учащихся колледжей, - отметила Марина Альбекова.

- Региональный бюджет является важным стратегическим документом области. Мы активно работаем над тем, чтобы выделенные средства и привлекаемые инвестиции направлялись на улучшение социальных благ населения и развитие инфраструктуры региона, таких как модернизация инженерных сетей и улучшение системы водоснабжения. Перед нами стоят важные задачи по достижению конкретных результатов в различных сферах экономики региона, которые предусмотрены в наших стратегических документах, - подчеркнул Нурлан Ногаев.

На повестке дня VII сессии областного маслихата восьмого созыва был рассмотрен проект бюджета Мангистауской области на 2024-2026 годы. Присутствовали аким области Нурлан Ногаев, председатель областного маслихата Жанбырбай Матаев, руководители областных управлений, акимы городов и районов, а также председатели маслихатов.На заседании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Марина Альбекова доложила, что в 2024 году проект местного бюджета области составил 353 миллиарда тенге.Кроме того, на здравоохранение запланировано 10,7 миллиарда тенге, которые включают средства для решения проблем дефицита медицинских кадров в регионе. Эти средства предусмотрены как единовременные социальные выплаты на обеспечение жильем 20 медицинских работников, прибывающих для трудоустройства в сельскую местность на срок не менее пяти лет.Вместе с тем, в бюджете области на следующий год запланированы средства на социальное обеспечение, развитие спорта и культуры, поддержку реального сектора экономики, а также на развитие транспорта и автомобильных дорог.Одним из важных направлений проекта бюджета является увеличение заработной платы работникам вспомогательного и рабочего персонала государственных организаций области (уборщики помещений, водители, диспетчер, сантехник,слесарь и другие). Свыше 14 тысяч работников данной категории с 1 января 2024 года будут получать надбавку к заработной плате в размере 25 процентов.Объем бюджета развития региона на 2024 год составил 104 миллиардов тенге, из которых целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета составили 86 миллиардов тенге, что превышает утвержденный бюджет 2023 года на 40 миллиардов тенге.На сессии Нурлан Ногаев поручил обеспечить качественное использование выделяемых средств из местного бюджета, с достижением конечных результатов для улучшения социально-экономического развития региона.