Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.61 KZT
  • €1 = 493.07 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:17

Просмотров: 327

Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау

Прошла VII очередная сессия областного маслихата, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акимата Мангистауской области
На повестке дня VII сессии областного маслихата восьмого созыва был рассмотрен проект бюджета Мангистауской области на 2024-2026 годы. Присутствовали аким области Нурлан Ногаев, председатель областного маслихата Жанбырбай Матаев, руководители областных управлений, акимы городов и районов, а также председатели маслихатов.

Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау


На заседании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Марина Альбекова доложила, что в 2024 году проект местного бюджета области составил 353 миллиарда тенге.

Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау


- Из общей суммы текущего бюджета значительная часть в 195 миллиардов тенге направляется на образование. Эти средства включают затраты, которые согласно поручению Главы государства направляются на 30-процентное увеличение оплаты труда педагогов детских садов и повышение стипендии для учащихся колледжей, - отметила Марина Альбекова.


Кроме того, на здравоохранение запланировано 10,7 миллиарда тенге, которые включают средства для решения проблем дефицита медицинских кадров в регионе. Эти средства предусмотрены как единовременные социальные выплаты на обеспечение жильем 20 медицинских работников, прибывающих для трудоустройства в сельскую местность на срок не менее пяти лет.

Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау


Вместе с тем, в бюджете области на следующий год запланированы средства на социальное обеспечение, развитие спорта и культуры, поддержку реального сектора экономики, а также на развитие транспорта и автомобильных дорог.
Одним из важных направлений проекта бюджета является увеличение заработной платы работникам вспомогательного и рабочего персонала государственных организаций области (уборщики помещений, водители, диспетчер, сантехник,слесарь и другие). Свыше 14 тысяч работников данной категории с 1 января 2024 года будут получать надбавку к заработной плате в размере 25 процентов.

Объем бюджета развития региона на 2024 год составил 104 миллиардов тенге, из которых целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета составили 86 миллиардов тенге, что превышает утвержденный бюджет 2023 года на 40 миллиардов тенге.

Как распорядятся бюджетом в 2024 году в Мангистау


На сессии Нурлан Ногаев поручил обеспечить качественное использование выделяемых средств из местного бюджета, с достижением конечных результатов для улучшения социально-экономического развития региона.

- Региональный бюджет является важным стратегическим документом области. Мы активно работаем над тем, чтобы выделенные средства и привлекаемые инвестиции направлялись на улучшение социальных благ населения и развитие инфраструктуры региона, таких как модернизация инженерных сетей и улучшение системы водоснабжения. Перед нами стоят важные задачи по достижению конкретных результатов в различных сферах экономики региона, которые предусмотрены в наших стратегических документах, - подчеркнул Нурлан Ногаев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика