Детям приходится играть в футбол на проезжей части в пригороде Актау

Детям от безысходности приходится играть на дороге

Продающийся участок, на котором просят оборудовать площадку сельчане

Из-за отсутствия игровой зоны на улице Наурыз (бывшая Вишневка) в районе участка №45 дети проводят свое время на проезжей части. Люди говорят, что имеется участок, который можно было оборудовать для детской площадки. Его как раз-таки выставили на продажу. На встрече с сельским акимом он сообщил жителям, что обещает оборудовать детскую площадку, если сельчане сами приобретут этот участок.Участок №45, со слов сельчан, продается за шесть миллионов тенге. Таких средств у людей нет, поэтому они обращаются за помощью к властям.В аппарате акима Баскудыкского сельского округа сообщили, что данные частные дома без детской площадки находятся на территории будущего жилого массива, в котором она имеется. Однако, по плану на 2024 год разработана сметная документация и подана бюджетная заявка на строительство детских игровых площадок в количестве пяти штук в жилых массивах Болашак, Самал, Алау, Жанаконыс и границах Актау.В планах чиновников также стоит задача построить на вышеуказанной территории две спортивные площадки и шесть Workout-площадок.