Дороги в Актау начали посыпать из-за гололёда

Последствия гололеда

В работах задействованы два ответственных мастера, 15 рабочих, три пескоразбрасывателя МАЗ, два самосвала, один трактор (пескоразбрасыватель), один автопогрузчик, один ассенизатор (Бойлер) , семь мотопомп, две машины Газель.ТОО «Компания Строй Инвест 2020» осуществили посыпку проезжей части между 7 и 7А микрорайонами, а также между 4 и 4А микрорайонами.Специалисты сообщили, что работы будут проводиться и на других дорогах.В городском отделе ЖКХ сообщили, что работами по посыпке автомобильных и пешеходных дорог внутри микрорайонов занимаются 23 сотрудника дежурной группы учреждения «Акжол+К».