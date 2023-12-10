Какие автодороги закрыли в Мангистау

В связи с образованием гололеда после дождя при минусовой температуре сегодня, 10 декабря, с 09:20 введено ограничение движения на автодороге республиканского значения для всех видов транспортных средств:1) Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау, участок Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай с 338 до 705 километра.2) Актау-Форт-Шевченко с 29 до 132 километра.3) Актау-Форт-Шевченко месторождение Каламкас с 43 до 270 километра.4) Таучик-Шетпе с 0 до 70 километра.