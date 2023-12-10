Очереди не исчезли: проведён мониторинг на наличие газа в Актау

Специалисты городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства провели мониторинг в городе на наличие сжиженного нефтяного газа на местных АГЗС.На сегодня, 10 декабря, в городе функционирует 20 АГЗС (запас 267 тонн). Чиновники выявили большие очереди в 24, 29А микрорайонах, а также напротив микрорайона Шыгыс. За пределами города очередей не наблюдается.Согласно графику сегодня планируется отгрузка 247,8 тонн газа на 14 АГЗС.Отдел держит ситуацию под контролем.