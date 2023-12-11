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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:33

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В Актау морские пехотинцы приведены в высшую степень боевой готовности

Воинские части бригады морской пехоты, разведывательного полка, авиационной базы, бригады противовоздушной обороны, дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил Актауского гарнизона подняты по тревоге и приведены в высшую степень боевой готовности. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Боевая готовность. Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Войска, дислоцирующиеся в Мангистауской области, отрабатывают высшую степень боевой готовности. Главная цель занятий - совершенствование практических навыков командиров и штабов в управлении подчиненными частями и подразделениями.

Командиры ставят также цель проверить реальность расчетов плана приведения и доукомплектования частей и соединения в боевую готовность, проверить эффективность системы оповещения, усовершенствовать практические навыки личного состава при приведении в высшие степени боевой готовности в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.

В Актау морские пехотинцы приведены в высшую степень боевой готовности


- Отрабатываются вопросы подъёма по тревоге, получения штатного вооружения и экипировки, выдвижения в районы формирования ротных колонн. По отдельности отрабатывается порядок действия подразделений морской пехоты по обеспечению общественной безопасности, - проинформировал подполковник Бердимурат Абибуллаев, начальник Актауского гарнизона.


В Актау морские пехотинцы приведены в высшую степень боевой готовности


В рамках тактико-строевых занятий в пункте базирования кораблей отрабатываются вопросы по проверке противодиверсионных сил и средств противника, в том числе с выходом в акваторию Каспийского моря боевых кораблей, судов, катеров Военно-морских сил для выполнения поставленных задач.

Всего задействованы около 5 000 военнослужащих, более 2 000 единиц вооружения и военной техники, порядка 10 единиц фронтовой и армейской авиации, а также все экипажи дивизиона разнородных кораблей.



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