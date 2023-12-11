В Актау морские пехотинцы приведены в высшую степень боевой готовности

- Отрабатываются вопросы подъёма по тревоге, получения штатного вооружения и экипировки, выдвижения в районы формирования ротных колонн. По отдельности отрабатывается порядок действия подразделений морской пехоты по обеспечению общественной безопасности, - проинформировал подполковник Бердимурат Абибуллаев, начальник Актауского гарнизона.

Войска, дислоцирующиеся в Мангистауской области, отрабатывают высшую степень боевой готовности. Главная цель занятий - совершенствование практических навыков командиров и штабов в управлении подчиненными частями и подразделениями.Командиры ставят также цель проверить реальность расчетов плана приведения и доукомплектования частей и соединения в боевую готовность, проверить эффективность системы оповещения, усовершенствовать практические навыки личного состава при приведении в высшие степени боевой готовности в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.В рамках тактико-строевых занятий в пункте базирования кораблей отрабатываются вопросы по проверке противодиверсионных сил и средств противника, в том числе с выходом в акваторию Каспийского моря боевых кораблей, судов, катеров Военно-морских сил для выполнения поставленных задач.Всего задействованы около 5 000 военнослужащих, более 2 000 единиц вооружения и военной техники, порядка 10 единиц фронтовой и армейской авиации, а также все экипажи дивизиона разнородных кораблей.