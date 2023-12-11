«Улучшение условий»: на некоторых трассах в Мангистау сняли ограничения для движения

Фото из архива
Ограничения сняты на следующих участках:
- участок «Бейнеу – Актау» автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау»;
- участок «Жетыбай – Жанаозен» автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Республики Туркменистан»;
- трасса «Актау – Курык».
- Техника работает. Соблюдайте дорожную безопасность, - отметили местном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Напомним, сегодня, 11 декабря, на трассе Курык-Актау из-за непогоды застрял автомобиль «Шевроле Кобальт» с пассажирами. Спасатели эвакуировали семерых человек, пятеро из которых дети.
- участок «Бейнеу – Актау» автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау»;
- участок «Жетыбай – Жанаозен» автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Республики Туркменистан»;
- трасса «Актау – Курык».
- Техника работает. Соблюдайте дорожную безопасность, - отметили местном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол».
Напомним, сегодня, 11 декабря, на трассе Курык-Актау из-за непогоды застрял автомобиль «Шевроле Кобальт» с пассажирами. Спасатели эвакуировали семерых человек, пятеро из которых дети.
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