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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:45

Просмотров: 748

«Улучшение условий»: на некоторых трассах в Мангистау сняли ограничения для движения

В связи с улучшением погодных условий 11 декабря на нескольких трассах региона открыли движение, сообщает мангистауский филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Фото из архива
Ограничения сняты на следующих участках:

- участок «Бейнеу – Актау» автодороги «Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау»;
- участок «Жетыбай – Жанаозен» автодороги «Жетыбай – Жанаозен – Кендерли – граница Республики Туркменистан»;
- трасса «Актау – Курык».

- Техника работает. Соблюдайте дорожную безопасность, - отметили местном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Напомним, сегодня, 11 декабря, на трассе Курык-Актау из-за непогоды застрял автомобиль «Шевроле Кобальт» с пассажирами. Спасатели эвакуировали семерых человек, пятеро из которых дети.



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