В АО «КазМунайГаз» ответили на требования митингующих нефтяников из Жетыбая

«На месте находятся представители работодателя. Они провели разъяснительную беседу и предупредили собравшихся о том, что их действия рассматриваются, как незаконные. Ранее в ноябре 2023 года представители работников WOS встречались с руководством ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» и КМГ. Тогда было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО «ОТК» и внедрении ЕСОТ были отклонены», - говорится в сообщении КМГ.



«Что касается оплаты труда по ЕСОТ. Это внутренняя Единая система оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО «West Oil Software» невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией», - говорится в сообщении.