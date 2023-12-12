В АО «КазМунайГаз» ответили на требования митингующих нефтяников из Жетыбая

Фото с сайта kapital.kz
В поселке Жетыбай Мангистауской области около производственной базы ТОО «West Oil Software» собрались работники компании, которые выдвинули требования об уравнении заработной платы с Единой системой оплаты труда КМГ (ЕСОТ), обновлении материально-технической базы и вхождении в штат дочернего предприятия КМГ.
Компания ТОО «West Oil Software» оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО «Мангистаумунайгаз».
В нацкомпании сообщили, что выполнение требования сотрудников транспортной компании перевести их в штат дочернего предприятия КМГ нарушает права безработных в регионе, которые ожидают своей очереди на трудоустройство.
«Что касается оплаты труда по ЕСОТ. Это внутренняя Единая система оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО «West Oil Software» невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией», - говорится в сообщении.
Последнее требование - обновление транспортных средств - в нацкомпании решили удовлетворить. По их словам, в настоящее время обновление парка спецтехники является приоритетным вопросом. Разработана программа приобретения 202 единиц техники в течение 3 лет.
Напомним, нефтяники, оказывающие транспортные услуги на двух месторождениях, выдвинули ряд требований руководству и приостановили рабочую смену. Генеральный директор ОТК рассказал о том, сколько получают недовольные нефтяники.
Компания ТОО «West Oil Software» оказывает транспортные услуги на двух месторождениях АО «Мангистаумунайгаз».
«На месте находятся представители работодателя. Они провели разъяснительную беседу и предупредили собравшихся о том, что их действия рассматриваются, как незаконные. Ранее в ноябре 2023 года представители работников WOS встречались с руководством ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» и КМГ. Тогда было принято решение об удовлетворении требований об обновлении материально-технической базы (транспортной техники). Требования о переводе в штат ТОО «ОТК» и внедрении ЕСОТ были отклонены», - говорится в сообщении КМГ.
В нацкомпании сообщили, что выполнение требования сотрудников транспортной компании перевести их в штат дочернего предприятия КМГ нарушает права безработных в регионе, которые ожидают своей очереди на трудоустройство.
«Что касается оплаты труда по ЕСОТ. Это внутренняя Единая система оплаты труда в дочерних компаниях КМГ. ЕСОТ не распространяется на организации, не входящие в группу компаний КМГ. Применение ЕСОТ к ТОО «West Oil Software» невозможно, так как предприятие является самостоятельной частной компанией», - говорится в сообщении.
Последнее требование - обновление транспортных средств - в нацкомпании решили удовлетворить. По их словам, в настоящее время обновление парка спецтехники является приоритетным вопросом. Разработана программа приобретения 202 единиц техники в течение 3 лет.
Напомним, нефтяники, оказывающие транспортные услуги на двух месторождениях, выдвинули ряд требований руководству и приостановили рабочую смену. Генеральный директор ОТК рассказал о том, сколько получают недовольные нефтяники.
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