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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 608

Как мангистауские полицейские оказывают помощь водителям на трассах Мангистау в непогоду

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, обеспечения безопасности водителей и пассажиров, на автодорогах и трассах всех направлений региона круглосуточно патрулируют сотрудники полиции.

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По данным департамента полиции, их сотрудники оказывают помощь владельцам автомобилей и скоту, оставшимся на дороге. За один день, когда дороги в регионе открыли для движения, тысячи транспортных средств в сопровождении патрульных автомобилей без происшествий добрались до места назначения, сообщили в департаменте.



- Кроме того, чтобы дизельное топливо не замерзало, в ночное время полицейские разместили под мостом легковые и грузовые виды транспорта. Некоторый скот, оставленный без присмотра на трассах, был спасен полицейскими от обморожений. С водителями в круглосуточном режиме проводятся разъяснительные работы, проверяются шины и состояния автомобилей, - рассказали в пресс-службе ведомства.


В настоящее время ведутся работы по очистке от снега в областном центре и на трассах республиканского значения.

- Жителей и гостей региона просим проявить понимание при закрытии дорог, а также не выезжать далеко, без крайней необходимости! В результате неблагоприятных погодных условий обстановка на всех дорогах и движение транспортных средств находятся под пристальным вниманием сотрудников полиции,- отметили в ведомстве.


Напомним, на трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области из-за непогоды застряли четыре автомобиля с 12 пассажирами. Спасатели эвакуировали транспорт с людьми.



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