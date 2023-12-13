Как мангистауские полицейские оказывают помощь водителям на трассах Мангистау в непогоду

Кадр видео
По данным департамента полиции, их сотрудники оказывают помощь владельцам автомобилей и скоту, оставшимся на дороге. За один день, когда дороги в регионе открыли для движения, тысячи транспортных средств в сопровождении патрульных автомобилей без происшествий добрались до места назначения, сообщили в департаменте.
В настоящее время ведутся работы по очистке от снега в областном центре и на трассах республиканского значения.
Напомним, на трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области из-за непогоды застряли четыре автомобиля с 12 пассажирами. Спасатели эвакуировали транспорт с людьми.
- Кроме того, чтобы дизельное топливо не замерзало, в ночное время полицейские разместили под мостом легковые и грузовые виды транспорта. Некоторый скот, оставленный без присмотра на трассах, был спасен полицейскими от обморожений. С водителями в круглосуточном режиме проводятся разъяснительные работы, проверяются шины и состояния автомобилей, - рассказали в пресс-службе ведомства.
В настоящее время ведутся работы по очистке от снега в областном центре и на трассах республиканского значения.
- Жителей и гостей региона просим проявить понимание при закрытии дорог, а также не выезжать далеко, без крайней необходимости! В результате неблагоприятных погодных условий обстановка на всех дорогах и движение транспортных средств находятся под пристальным вниманием сотрудников полиции,- отметили в ведомстве.
Напомним, на трассе Жетыбай-Беки Каракиянского района Мангистауской области из-за непогоды застряли четыре автомобиля с 12 пассажирами. Спасатели эвакуировали транспорт с людьми.
Оставьте свой комментарий первым.