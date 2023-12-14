За три дня гололёда в Актау в травмпункт обратились более 100 человек

- Госпитализированные пациенты поступили, в основном, с травмами лучезапястных и коленных суставов. Причем, 60 процентов из них составляют женщины. Случаев обморожения зарегистрировано не было, - прокомментировали в пресс-службе больницы.



Из 120 человек, получивших травмы вследствие падения при гололёде, 12 были госпитализированы в отделение травматологии.В отделение травматологии областной детской многопрофильной больницы за тот же период госпитализирован один из пяти обратившихся за медицинской помощью детей. Со слов Гульжайнат Нургалиевой, заведующей отделением приемного покоя, один госпитализированный ребенок поступил со сдавленным переломом черепа. Травма получена им вследствие неудачного падения при гололёде.