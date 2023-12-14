Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Декабря
-5...-6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 455.69 KZT
  • €1 = 491.46 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 222

За три дня гололёда в Актау в травмпункт обратились более 100 человек

С 10 по 13 декабря в Мангистаускую областную многопрофильную больницу с различными травмами, полученными вследствие гололёда, обратились 120 человек. Об этом сообщили в пресс-службе медицинской организации.

Фото из открытых источников
Из 120 человек, получивших травмы вследствие падения при гололёде, 12 были госпитализированы в отделение травматологии.

- Госпитализированные пациенты поступили, в основном, с травмами лучезапястных и коленных суставов. Причем, 60 процентов из них составляют женщины. Случаев обморожения зарегистрировано не было, - прокомментировали в пресс-службе больницы.

В отделение травматологии областной детской многопрофильной больницы за тот же период госпитализирован один из пяти обратившихся за медицинской помощью детей. Со слов Гульжайнат Нургалиевой, заведующей отделением приемного покоя, один госпитализированный ребенок поступил со сдавленным переломом черепа. Травма получена им вследствие неудачного падения при гололёде.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика