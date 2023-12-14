График работы ЦОНов и спецЦОНа Мангистау изменится в праздничные дни

Отмечается, что в понедельник, 18 декабря, с 09:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.



Со вторника, 19 декабря, Госкорпорация будет работать в обычном режиме.



Напомним, что в обычные дни центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.



Госкорпорация поздравляет казахстанцев с Днем Независимости и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!