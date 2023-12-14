График работы ЦОНов и спецЦОНа Мангистау изменится в праздничные дни

Фото пресс-службы Госкорпорации
Отмечается, что в понедельник, 18 декабря, с 09:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения.
Со вторника, 19 декабря, Госкорпорация будет работать в обычном режиме.
Напомним, что в обычные дни центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.
Госкорпорация поздравляет казахстанцев с Днем Независимости и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!
Со вторника, 19 декабря, Госкорпорация будет работать в обычном режиме.
Напомним, что в обычные дни центры принимают граждан в будние дни с 09:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 09:00 до 20:00 и в субботу с 09:00 до 13:00.
Госкорпорация поздравляет казахстанцев с Днем Независимости и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!
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