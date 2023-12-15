Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь Дня Независимости и Нового года

18 декабря



В КДК им.Абая состоится праздничная встреча с участием ровесников независимости «Жасасын Тәуелсіз Қазақстан».

В Мунайлы пройдет открытое районное первенство по мини-футболу среди учителей школ.



19 декабря



В Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева состоится концерт этно-фольклорного ансамбля «Ақшағыл» и ансамбля танца «Жорға».

В Тупкарагане будут показаны сценические постановки по произведениям писателя, драматурга, публициста и сценариста Калтая Мухамеджанова, посвященные его 95-летию.

В канун Дня борьбы с наркотиками в Жанаозене пройдет встреча со школьниками.

В Мангистауском районе состоится областной турнир по казахской борьбе среди взрослых.



19-20 декабря пройдет районный турнир по боксу среди спортсменов 2008-2010 годов рождения.



20 декабря



Конкурс рисунков пройдет среди воспитанников детских дошкольных учреждений «Кел жаңа жыл».

В Жанаозене состоится фестиваль исполнителей жыр-терме «Текті сөздің төресі, ұлттың - жыр-терме».

В Жанаозене пройдет праздничное новогоднее мероприятие «Қош келдің Жаңа жыл!».

В университете им.Ш.Есенова пройдет научно-практическая конференция, посвященная вкладу Сахипа Керелбаева в социально-экономическое развитие региона.

В Мангистауском областном театре кукол будет представлен детский спектакль «Дастархан».



21 декабря



В Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева состоится концерт этно-фольклорного ансамбля «Ақшағыл» и ансамбля танца «Жорға».



22 декабря



В Бейнеу состоится церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке.

К 55-летию Жанаозена пройдет ретро-фестиваль с участием артистов города и сел.

В Каракиянском районе пройдет конкурс искусств «Екі жұлдыз-2023».



23 декабря



Турнир по художественной гимнастике «ARTSPORT STAR» пройдет в Актау.

В Мангистауском областном театре кукол состоится новогодний утренник для детей.

Пройдет эко-семейный зимний фестиваль «Біздің үйге күтім жасаудың сиқыры».



23-24 декабря состоятся Дни культуры Республики Грузия в Мангистау



24 декабря



В Мунайлы состоится церемония вручения премии «Жыл Адамы – 2023».

Ёлка акима Мангистауской области пройдет для детей региона.

В Актау состоится церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке.

Новогоднее мероприятие для горожан «Қош келдің, Жаңа – 2024 жыл!» пройдет возле главной Елки.