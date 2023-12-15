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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:12

Просмотров: 1544

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь Дня Независимости и Нового года

Мангистауский областной центр общественных коммуникаций предоставил список праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости и Новому году, которые пройдут в городах и районах региона.

Фото из открытых источников
18 декабря

В КДК им.Абая состоится праздничная встреча с участием ровесников независимости «Жасасын Тәуелсіз Қазақстан».
В Мунайлы пройдет открытое районное первенство по мини-футболу среди учителей школ.

19 декабря

В Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева состоится концерт этно-фольклорного ансамбля «Ақшағыл» и ансамбля танца «Жорға».
В Тупкарагане будут показаны сценические постановки по произведениям писателя, драматурга, публициста и сценариста Калтая Мухамеджанова, посвященные его 95-летию.
В канун Дня борьбы с наркотиками в Жанаозене пройдет встреча со школьниками.
В Мангистауском районе состоится областной турнир по казахской борьбе среди взрослых.

19-20 декабря пройдет районный турнир по боксу среди спортсменов 2008-2010 годов рождения.

20 декабря

Конкурс рисунков пройдет среди воспитанников детских дошкольных учреждений «Кел жаңа жыл».
В Жанаозене состоится фестиваль исполнителей жыр-терме «Текті сөздің төресі, ұлттың - жыр-терме».
В Жанаозене пройдет праздничное новогоднее мероприятие «Қош келдің Жаңа жыл!».
В университете им.Ш.Есенова пройдет научно-практическая конференция, посвященная вкладу Сахипа Керелбаева в социально-экономическое развитие региона.
В Мангистауском областном театре кукол будет представлен детский спектакль «Дастархан».

21 декабря

В Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева состоится концерт этно-фольклорного ансамбля «Ақшағыл» и ансамбля танца «Жорға».

22 декабря

В Бейнеу состоится церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке.
К 55-летию Жанаозена пройдет ретро-фестиваль с участием артистов города и сел.
В Каракиянском районе пройдет конкурс искусств «Екі жұлдыз-2023».

23 декабря

Турнир по художественной гимнастике «ARTSPORT STAR» пройдет в Актау.
В Мангистауском областном театре кукол состоится новогодний утренник для детей.
Пройдет эко-семейный зимний фестиваль «Біздің үйге күтім жасаудың сиқыры».

23-24 декабря состоятся Дни культуры Республики Грузия в Мангистау

24 декабря

В Мунайлы состоится церемония вручения премии «Жыл Адамы – 2023».
Ёлка акима Мангистауской области пройдет для детей региона.
В Актау состоится церемония зажжения огней на главной новогодней ёлке.
Новогоднее мероприятие для горожан «Қош келдің, Жаңа – 2024 жыл!» пройдет возле главной Елки.



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Комментарии ( 1 )

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 Rus7 (Посетители) Сегодня, 10:36
Дайте тепло в квартиры, будет самый большой праздник!
 
 

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