Не нарушает ли проверка банковских счетов конституционные права граждан, рассказали в департаменте доходов Мангистау

- Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банков-участников системы гарантирования вкладов.

Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП), - сообщили в департаменте госдоходов региона.

- Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (статья 26 Налогового кодекса). Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции). В этой связи, нормы Закона «О банках и банковской деятельности» (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения, - сообщают в департаменте госдоходов.

«На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам. Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям», - пояснили в КГД.