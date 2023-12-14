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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 16:33

Просмотров: 1777

Не нарушает ли проверка банковских счетов конституционные права граждан, рассказали в департаменте доходов Мангистау

Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что основной задачей всеобщего декларирования является обеспечение справедливого налогообложения граждан, исходя из размера их доходов. Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, позволит снизить уровень теневой экономики, считают в ведомстве.

Фото: JANUSZ PIENKOWSKI's Images
Одним из эффективных методов сокращения теневых оборотов является переход на безналичные платежи, которые стали неотъемлемой частью жизни наших граждан, говорят в департаменте.

Доля безналичных платежей по итогам 9 месяцев в Казахстане выросла до 86% (в прошлом году - 82%), по данным Ассоциации финансистов Казахстана.
Помимо взрослых, безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).

Количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. (данные Казахстанского фонда гарантирования вкладов).

- Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банков-участников системы гарантирования вкладов.
Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП), - сообщили в департаменте госдоходов региона.


Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.

- Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (статья 26 Налогового кодекса). Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции). В этой связи, нормы Закона «О банках и банковской деятельности» (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения, - сообщают в департаменте госдоходов.


В Департаменте государственных доходов Мангистау просят обратить внимание на то, что с 2024 года необходимо будет максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода, говорят в ведомстве.

Напомним, в Комитете государственных доходов РК определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:

-с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
-с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
-с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
-с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).

«На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам. Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям», - пояснили в КГД.


Как сообщал Tengrinews.kz, в 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.

Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.



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Комментарии ( 3 )

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 Pluto 9701 (Посетители) Вчера, 19:32
Закон что дышло как хотим так и вертим или перепишут как выгодно.
 
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 glu-info (Посетители) Вчера, 19:24
Выявление лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, позволит снизить уровень теневой экономики, считают в ведомстве.
Пусть скажут - я им список этих лиц предоставлю.
 
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 kolu411 (Посетители) Вчера, 19:13
Чушь собачья! Это мне на протяжении 2025года помимо того где заработать дополнительно т.к. на минимальную зарплату утвержденную нашим государством немогу обеспечить семью еще составлять список где я и как подзаработал???
 
 

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