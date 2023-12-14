Не нарушает ли проверка банковских счетов конституционные права граждан, рассказали в департаменте доходов Мангистау

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Одним из эффективных методов сокращения теневых оборотов является переход на безналичные платежи, которые стали неотъемлемой частью жизни наших граждан, говорят в департаменте.
Доля безналичных платежей по итогам 9 месяцев в Казахстане выросла до 86% (в прошлом году - 82%), по данным Ассоциации финансистов Казахстана.
Помимо взрослых, безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).
Количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. (данные Казахстанского фонда гарантирования вкладов).
Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
В Департаменте государственных доходов Мангистау просят обратить внимание на то, что с 2024 года необходимо будет максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода, говорят в ведомстве.
Напомним, в Комитете государственных доходов РК определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:
-с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
-с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
-с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
-с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).
Как сообщал Tengrinews.kz, в 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.
Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.
Доля безналичных платежей по итогам 9 месяцев в Казахстане выросла до 86% (в прошлом году - 82%), по данным Ассоциации финансистов Казахстана.
Помимо взрослых, безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).
Количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. (данные Казахстанского фонда гарантирования вкладов).
- Государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банков-участников системы гарантирования вкладов.
Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП), - сообщили в департаменте госдоходов региона.
Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП), - сообщили в департаменте госдоходов региона.
Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня.
- Налоговым кодексом предусмотрена обязанность банков представлять в налоговые органы сведения о банковских счетах налогоплательщиков (статья 26 Налогового кодекса). Данное требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом (пункт 2 статьи 18 Конституции). В этой связи, нормы Закона «О банках и банковской деятельности» (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения, - сообщают в департаменте госдоходов.
В Департаменте государственных доходов Мангистау просят обратить внимание на то, что с 2024 года необходимо будет максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода, говорят в ведомстве.
Напомним, в Комитете государственных доходов РК определили даты поэтапного поступления информации от банков о переводах казахстанцев:
-с 1 января 2023 года – по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам (по итогам 2022 года);
-с 1 января 2024 года – по работникам государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (по итогам 2023 года);
-с 1 января 2025 года – по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам (по итогам 2024 года);
-с 1 января 2026 года – по остальной части населения (по итогам 2025 года).
«На сегодня информация получена только по государственным служащим, приравненным к ним лицам и их супругам. Обращаем внимание, что контрольные меры не затронут добросовестных налогоплательщиков и нацелены на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей. При этом физические лица могут совершать и принимать мобильные переводы в своих личных целях - переводы родственникам, друзьям, помощь родителям и детям, а также по другим жизненным ситуациям», - пояснили в КГД.
Как сообщал Tengrinews.kz, в 2023 году в КГД начали поступать сведения от банков о гражданах, на банковские счета которых поступают деньги, связанные с предпринимательской деятельностью.
Критерием для определения признаков осуществления предпринимательской деятельности является получение физическим лицом в течение каждого из трех последовательных месяцев свыше 100 переводов ежемесячно от разных лиц на личный банковский счет.