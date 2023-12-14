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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 20:06

Просмотров: 2359

«Придётся потерпеть»: рассылку в мессенджерах о понижении температуры подачи тепла на город прокомментировали в ТОО «МАЭК»

Сегодня, 14 декабря, в мессенджерах и социальных сетях распространяется сообщение от неизвестного автора с текстом о том, что в квартирах актаусцев холодно, поскольку МАЭК подаёт отопление не на полную мощность.На комбинате прокомментировали информацию.

фото с сайта kurgan.ldpr.ru
Автор рассылки заявляет, что увеличить температуру подачи тепла на город не позволяет изношенность труб и самого комбината и просит потерпеть.

«Придётся потерпеть»: рассылку в мессенджерах о понижении температуры подачи тепла на город прокомментировали в ТОО «МАЭК»


«МАЭК не сможет поднять температуру тепла, т.к. трубы не выдерживают, порыв за порывом. На подаче в микрораойн всего 80 градусов, вместо 116 градусов, поэтому в квартирах холодно, на обратке всего 40 градусов на вводе в дом. Придется потерпеть в эти морозные дни, хоть какое-то тепло же есть. Состояние МАЭКа и состояние теплопроводов вы же знаете», - говорится в сообщении


В пресс-службе МАЭКа прокомментировали информацию.

«ТОО «МАЭК» является энергопроизводящей организацией. На данный момент температура теплосети на город со стороны ТОО «МАЭК« отпускается по прямой 96°, по обратной 57°"», - говорится в ответе.



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«Придется потерпеть»: рассылка в месседжерах Актау об отоплении переполошила население


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Комментарии ( 4 )

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  • arelav_74
 spamregg (Посетители) Вчера, 22:39
бася,
Тоже самое у нас. Сантехник сказал с обраткой что-то. Каждый год одно и тоже.
 
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Tankushka (Посетители) Вчера, 22:04
бася, Похоже на то, что специально так отрегулировано в тепловых узлах домов по указанию сверху. Чтобы отопления по чуть-чуть хватило всем. Чтобы в одной-двух комнатах было чуть-чуть тепло. Явно, что мощности МАЭКа не хватает для нормального обогрева всего города.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • spamregg
  • arelav_74
 бася (Посетители) Вчера, 21:41
по поводу тепла...кто понимает обьясните-в ванной батареи огонь,почему в комнатах они еле еле греют?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Foxy-Hell
  • бася
  • Papirosso
  • arelav_74
 spamregg (Посетители) Вчера, 20:23
Классно че сказать. В квартире градусов 15 не больше. Хоть горячая вода идет и то спасибо
 
 

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