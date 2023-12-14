«Придётся потерпеть»: рассылку в мессенджерах о понижении температуры подачи тепла на город прокомментировали в ТОО «МАЭК»

«МАЭК не сможет поднять температуру тепла, т.к. трубы не выдерживают, порыв за порывом. На подаче в микрораойн всего 80 градусов, вместо 116 градусов, поэтому в квартирах холодно, на обратке всего 40 градусов на вводе в дом. Придется потерпеть в эти морозные дни, хоть какое-то тепло же есть. Состояние МАЭКа и состояние теплопроводов вы же знаете», - говорится в сообщении

«ТОО «МАЭК» является энергопроизводящей организацией. На данный момент температура теплосети на город со стороны ТОО «МАЭК« отпускается по прямой 96°, по обратной 57°"», - говорится в ответе.

Автор рассылки заявляет, что увеличить температуру подачи тепла на город не позволяет изношенность труб и самого комбината и просит потерпеть.В пресс-службе МАЭКа прокомментировали информацию.