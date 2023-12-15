Платим за холодные батареи! На слабое отопление жалуются жители 14 дома в 14 микрорайоне Актау

«Когда захотят, тогда и включают. Потому, что отопление-то есть, но оно подается слабо. Может где-то «поджимает» и они дают еле-еле, чтобы везде по чуть-чуть, но грело. И в прошлый раз, когда у нас не было отопление и мы решили с жильцами собраться, они нам, видимо, открыли сильнее и у нас нормально начало греть, а где-то в другом месте из-за этого, скорее всего, отключилось. Но этим проблемы же нужно решать. Сейчас зима и в квартирах должно быть нормальное отопление. Тем более, что мы все оплачиваем все счета своевременно. Я за отопление плачу не малые деньги, а сейчас еще и обогреватель постоянно работает, за который тоже нужно будет платить. Рядом с нашим домом строится еще одно высотное здание и мы с ужасом думаем о том, что в следующем году нас будет ждать, это кошмарная ситуация, - говорят люди.





«В ноябре после того, как всему городу отключили отопление и потом подали, у нас оно в нормальном виде так и не появилось. Мы ждали неделю. Писали, звонили во все инстанции. Но без результата. В КСК говорят, что «обратки» нет, нужно наладить циркуляцию, что давления недостаточно. В общем всячески нас отсылают куда угодно, только не к ним. Мы решили организовать встречу жителей с представителями коммунальных служб. И сразу после собрания неожиданно батареи стали горячими. Мы обрадовались. Но счастье длилось недолго. Весь декабрь батареи в наших квартирах вновь еле теплые, в самые жуткие холода. Почему мы должны платить за холод?» - говорят люди.

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Проблемы с отоплением в этой многоэтажке начались не сегодня. Люди рассказывают, что буквально борются за свое право платить за качественную услугу, а не за ее видимость, уже второй год. Но в этом сезоне терпение, по словам горожан, окончательно лопнуло.В КСК жильцов с начала отопительного сезона заверяют, что с их стороны сделано все возможное для того, чтобы подача тепла была полноценной. Однако, обещаниям коммунальщиков жители уже не верят. Говорят, обращались в различные инстанции, но ответов так нигде и не получили.В конце ноября, устав от обещаний, люди собрались у дома, чтобы записать видеообращение к властям. Но именно в этот день тепло внезапно дали в квартиры.Правда вот, ненадолго. И проблема снова вернулась.При этом в КСК, как и раньше заверяют, что решить проблему пытаются, но не могут. А жители 14 дома, в свою очередь, не понимают, почему они должны полноценно оплачивать за услуги, которые, в принципе, не получают. И на каком основании специалисты из КСК, ежемесячно получая оплату, не считают нужным раз и навсегда разобраться в проблеме.