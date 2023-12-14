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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Вчера, 21:51

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Ищите женщину: полиция Мангистау разыскивает пострадавших от рук мошенницы граждан

Правоохранительные органы объявили о розыске людей, которые пострадали от мошеннических действий Ногаевой Гулайым Мухамбетовны, сообщает пресс-служба Департамента полиции региона.

.
Следственным управлением департамента полиции Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении Ногаевой Гулайым Мухамбетовны 18.08.1993 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 части 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«Уважаемые граждане и гости Мангистауской области, если вы пострадали от мошеннических действии Ногаевой Г., просим обратиться в полицию по следующим номерам: 102, 47-42-03, 47-44-00, 47-42-92, 47-42-30, +7-771-233-54-33», - говорится в сообщении.





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Ищите женщину: полиция Мангистау ищет граждан обманутых Гулайым Ногаевой


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