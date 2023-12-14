Ищите женщину: полиция Мангистау разыскивает пострадавших от рук мошенницы граждан

«Уважаемые граждане и гости Мангистауской области, если вы пострадали от мошеннических действии Ногаевой Г., просим обратиться в полицию по следующим номерам: 102, 47-42-03, 47-44-00, 47-42-92, 47-42-30, +7-771-233-54-33», - говорится в сообщении.

Назад Вперед

Следственным управлением департамента полиции Мангистауской области расследуется уголовное дело в отношении Ногаевой Гулайым Мухамбетовны 18.08.1993 года рождения по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190 части 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).