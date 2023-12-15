О всеообщем декларировании и мобильных переводах в Мангистау с января 2024 года

- В налоговом кодексе есть камеральный контроль, который предусматривает три степени риска: низкая, средняя и высокая. За низкую степень риска ничего не будет. Средняя степень – извещение. Высокая – уведомление. Уведомление будет направляться физическому лицу, и вы будете реагировать на него. Либо вы самостоятельно начисляете себе налог 10%, либо мы рассматриваем и делаем выводы. Либо на проверку выходим, либо работаем до устранения нарушений, - отметили в департаменте.

- Также необходимо отметить, что наши граждане активно пользуются мобильными переводами с карты на карту. Так вот, с 2024 года банки будут передавать информацию о мобильных переводах индивидуальных предпринимателей. Согласно закону, банки обязаны будут передавать налоговым органам данные о физических лицах, получающих более 100 переводов в месяц от разных отправителей в течение трех последовательных месяцев на счет, не связанный с предпринимательской деятельностью. То есть, если вам будет приходит в месяц 100 мобильных переводов, то ваши данные будут рассмотрены в органах государственных доходов. В целом для законопослушных налогоплательщиков нет причин для беспокойства, так как запрет на переводы между физическими лицами (например, родственникам, друзьям или помощь в жизненных ситуациях) не будет распространяться на них, - добавили в ведомстве.

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С 2024 года в стране начнется третий этап всеобщего декларирования. Декларацию обязаны представить те, кто по состоянию на 1 января является индивидуальным предпринимателем, руководителем юридических лиц коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе председателем совета директоров, первым руководителем коллегиального органа правления юрлица, единоличным руководителем, председателем жилищных и дачных кооперативов, учредителем и участником юрлиц. Среди тех, кто не обязан сдавать декларацию, - руководители филиалов и представительств, члены жилищных и дачных кооперативов, и граждане-инициаторы религиозных объединений.Всеобщему декларированию подлежат ценные бумаги, цифровые активы, договоры долевого участия, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности и авторского права, наличные деньги в пределах 34,5 миллиона тенге (десять тысяч МРП), нотариально заверенные договоры займов, имущество стоимостью свыше 3,4 миллиона тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные) и так далее.При этом проверить достоверность предоставленных в декларациях данных органы госдоходов смогут только в 2026 году.Декларацию можно будет подать двумя способами на бумажном носителе и в электронном виде.В бумажном виде декларацию можно подать через центр обслуживания населения (ЦОН) либо направив по почте заказным письмом с уведомлением в органы государственных доходов. В электронном виде можно будет подать декларацию через кабинет налогоплательщика, портал eGov, мобильные приложения e-Salyq Аzamat и eGov mobile.Совершить вышеуказанные действия можно с 1 января 2024 года. При этом срок ее представления – не позднее 15 сентября 2024 года.При первоначальном включении в систему декларирования необходимо представить декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00). В дальнейшем ежегодно население будет подавать декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).