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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Вчера, 16:20

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Пусть застолье будет безопасным! Случаи ботулизма и пищевого отравления в уходящем году в Мангистау

В результате двух случаев отравления пищевыми продуктами в Мангистау в 2023 году пострадали 34 человека. Зарегистрировано также два факта заболевания ботулизмом. Об этом рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля за пищевыми объектами регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

_фото из открытых источников
Первый случай пищевого отравления произошел в ресторане одной из гостиниц Актау. Было зарегистрировано 17 пострадавших, во втором случаев отравление получили также 17 человек в ресторане в Мунайлинском районе.

- Было зарегистрировано два случая ботулизма. Первый произошел в Жанаозене, когда заболели четыре члена одной семьи. Причиной стала копченая рыба, приготовленная в домашних условиях и купленная в неустановленном месте. В Актау после употребления в пищу рагу, приготовленного в домашних условиях, ботулизмом заболел один человек, - прокомментировала Баян Сатканбаева.

Впереди новогодние праздники и специалист дает рекомендации, как избежать отравления, вспомнить самые основные меры предосторожности, которые помогут избежать опасных последствий.

Советы специалиста:

Регулярное мытье рук.

Это основное правило гигиены, благодаря которому отравление будет менее вероятным. В праздничной суете люди нередко забывают тщательно помыть руки. Однако это чревато не только пищевыми инфекциями, но и простудными заболеваниями, которые нередки в период зимы. Руки желательно мыть после прогулки, похода в туалет, прикосновения к домашним животным, мусорному ведру и обработки пищевых продуктов. Во время приготовления блюд нежелательно прикасаться к продуктам голыми руками. Для этого можно воспользоваться перчатками, вилками или щипцами.

Чистота рабочего места на кухне.

Необходимо поддерживать чистоту кухонного инвентаря, полотенец, столешниц и посуды. Особенно, когда готовятся такие продукты питания, как сырое мясо, яйца, рыба, сырые овощи, морепродукты. Необязательно использовать для гигиены столешницы антибактериальные средства: достаточно регулярно протирать ее теплой водой с мылом. Тряпки, губки и полотенца после стирки и применения важно хорошо сушить, чтобы они не стали идеальной средой для развития бактерий. Желательно для каждого вида продуктов использовать разные разделочные доски: для хлеба, мяса, овощей и фруктов. После разделки мясных и рыбных продуктов доски следует мыть особенно тщательно. Отложенные для приготовления ингредиенты нужно накрывать пищевой пленкой и убирать в холодильник.

Обработка сырого мяса и птицы.

Сырое мясо следует хранить отдельно от других продуктов, чтобы не распространились опасные бактерии. Охлаждать мясо лучше на нижней полке холодильника в течение суток, а не под горячей струей воды в раковине. Покупая сырое мясо животного или птицы, нужно убедиться в его качестве и узнать о сроке хранения. Перед приготовлением цельного гуся, индейки, курицы или утки важно их хорошенько разморозить. Иначе они могут запечься не до конца, и вредные бактерии в них выживут и вызовут отравление. Не следует длительно оставлять сырое мясо при комнатной температуре.

Отказ от сложных экзотических блюд и фруктов.

У многих людей есть традиция на Новый год пробовать что-нибудь новое. Однако такие эксперименты могут спровоцировать пищевое отравление. Особенно стоит быть осторожными с блюдами, в составе которых есть экзотические фрукты, овощи и морепродукты. Непривычный к такой еде желудок может «взбунтоваться», и самое легкое, чем это может закончиться — вздутием или изжогой.

Хранение остатков праздничного стола.

Немалую опасность в праздники представляют остатки после новогоднего ужина. Иногда в период веселья люди забывают их вовремя убрать со стола, а на следующее утро употребляют их уже подпорченными, что чревато проблемами с желудком. Прежде чем после праздничной трапезы отправляться гулять или в гости, нужно обязательно убрать со стола, правильно упаковав и отправив остатки еды в холодильник. Если их получилось много, то полезно подписать на их упаковке дату отправки на хранение или сроки, в течение которых необходимо блюдо съесть. Лучше использовать для этого прозрачные контейнеры: сквозь их стенки еда хорошо видна и аппетитна. По статистике, то, что лежит в непрозрачных и темных упаковках, съедается медленнее.

Питание в общественных местах.

Немало людей, устав от кухонной суеты, в праздники посещают кафе и рестораны. Эти заведения в новогодний период пользуются особым спросом, и далеко не все из них достойно справляются с наплывом посетителей. Важно строго соблюдать личную гигиену, питаясь в общественных местах, и всегда мыть руки перед едой. При выборе ресторана или кафе желательно ознакомиться с реальными отзывами о нем у посетителей. В авторитетных заведениях меньше шансов получить отравление или некачественное и невкусное питание.

Суши и морепродукты.

Они любимы миллионами и нередко становятся украшением праздничного стола. Однако морепродукты — довольно капризны в приготовлении и хранении. Они часто провоцируют отравление и аллергию, особенно если они плохо обработаны и неправильно приготовлены. Особенно это касается моллюсков (мидии, кальмары, устрицы). После размораживания их желательно сразу же приготовить, иначе они быстро испортятся. При выборе креветок важно обратить внимание на качество обработки продукта: если внутри упаковки много льда и большинство креветок не цельные, то заморозка была некачественной.

Контроль холодильника.

Рекомендуется сохранять температуру холодильника не выше 5°C и регулярно проверять это с помощью дополнительного внешнего термометра, ведь внутренний прибор холодильника может неожиданно выйти из строя. Контроль температуры помогает предотвратить рост и размножение вредных микробов. Не менее важно не допускать чрезмерного переполнения холодильника. Это особенно актуально в новогодний период, когда людям свойственно делать многочисленные покупки еды. Некоторые продукты питания в морозную погоду можно держать на балконе.

Осторожность с продуктами питания из яиц и молока.

Они часто используются в приготовлении праздничных блюд. Такие продукты питания, как правило, относят к скоропортящимся. Они могут вызывать серьезнейшие заболевания: сальмонеллез, птичий грипп, аллергию. Не стоит экспериментировать с сырыми и недоваренными яйцами. Перед их приготовлением важно хорошо помыть их. Яйца с поврежденной скорлупой лучше отложить — в них уже может находиться инфекция. Температура хранения молочных продуктов и яиц в холодильнике не должна превышать +5°С. После готовки яиц желательно вымыть руки с мылом. Молочные продукты питания нельзя долго держать вне холодильника.

Пусть ваш новогодний стол будет не только щедрым и вкусным, но и безопасным!



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