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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 371

Как потратят бюджетные деньги Актау в следующем году

Бюджет города в следующем году составит 82,6 миллиарда тенге. Основная часть предусмотренных средств направлена на финансирование социальной сферы и расходов жилищно-коммунального хозяйства.

Иллюстративное фото с сайта kapital.kz
На IX сессии маслихата рассмотрели вопрос о бюджете Актау на 2024-2026 годы.

Так, в следующем году бюджет города составит 82,6 миллиарда тенге, за исключением республиканских трансфертов. Большая часть денежных средств пойдет на финансирование социальной сферы и на расходы жилищно-коммунального хозяйства.

Доходы бюджета города на трехлетний период определены исходя из прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития города.

Прогнозируется, что общий объем поступлений в городской бюджет, без учета целевых трансфертов, в 2024 году составит 27,6 миллиарда тенге. Большую часть средств по прогнозам составят налоговые поступления – 17,3 миллиарда тенге.

Одним из важных направлений расхода средств стали пассажирские перевозки. На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским, сельским, пригородным и внутрирайонным сообщениям предусмотрено 3,8 миллиарда тенге. На обеспечение функционирования автомобильных дорог планируют потратить чуть больше миллиарда.

Затраты в сфере жилищно-коммунального хозяйства составят в следующем году 6,4 миллиарда тенге. На обеспечение санитарии населенных пунктов выделят 1,7 миллиарда тенге, на благоустройство и озеленение – 1,4 миллиарда и на освещение улиц в населенных пунктах – 1,2 миллиарда тенге.

На социальную помощь и социальное обеспечение бюджетом предусмотрено 6,8 миллиарда тенге. Большую часть из этих денег потратят на обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения – 2,6 миллиарда тенге. На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан выделят больше двух миллиардов тенге.



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