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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:04

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Какова участь брошенного супермаркета в Актау

Горожане просят обратить внимание на безнадзорное помещение бывшего супермаркета.

Фото жителей 5 микрорайона
В бывшем супермаркете «Altyn food» в 5 микрорайоне, за торговым центром «Волна», по словам жителей, неизвестные разбили окна и стекла на входной двери.

Какова участь брошенного супермаркета в Актау


Внутри помещения устроили настоящий погром.

Какова участь брошенного супермаркета в Актау


- Брошенный магазин превратился в приют для бездомных и продолжает разрушаться. Может найдется хозяин помещения и наведет там порядок. Дети боятся проходить мимо, - обратился житель 5 микрорайона.


Какова участь брошенного супермаркета в Актау


В городском акимате сообщили, что по поводу данного супермаркета необходимо обратиться непосредственно к владельцу, некой Надежде Карась.

В телефонном разговоре предприниматель заявила, что данное помещение было продано три года назад. Собственником является АО «Capital Bank Kazakhstan».

Lada.kz направила официальное письмо АО «Capital Bank Kazakhstan» за разъяснением ситуации по дальнейшей судьбе заброшенного супермаркета.

Какова участь брошенного супермаркета в Актау



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